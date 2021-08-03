نصائح للعناية بسرة المولود الجديد

الوكيل الإخباري - الحبل السري هو العضو الأنبوبي الذي يحمل الطعام والأكسجين من الأم إلى طفلها أثناء الحمل. كما أنه يحمل الفضلات بعيدًا عن الطفل حتى يتمكن جسم الأم من التخلص منها.

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وبعد الولادة، يقوم الأطباء بشد الحبل وقطعه، ولأن الحبل السري بلا أعصاب، لذلك لن تشعر الأم أو الطفل بأي شيء، وسيتم ترك جزء صغير يتراوح طوله من نصف بوصة إلى بوصة واحدة.

وفي البداية، قد يبدو الجذع لامعًا وأصفر، ولكن عندما يجف، قد يتحول إلى اللون البني أو الرمادي أو حتى الأرجواني أو الأزرق، ثم يتيبس ويتحول إلى اللون الأسود قبل أن يسقط من تلقاء نفسه، بين اليوم 10 و14 بعد ولادة طفلك، ولكن يمكن أن يستغرق سقوطه ما يصل إلى 21 يومًا.

وقبل سقوط الحبل السري، يجب العناية به لأنه قد يكون مصدرا لدخول العدوى للجسم.

لهذا، اتبعي هذه النصائح لتعزيز الالتئام سريعًا:



1- حافظي على النظافة

في الماضي كان الآباء يُنصحون بمسح السرة وفركها بالكحول بعد كل مرة من تغيير الحفاضة، لكن حاليا يذكر الباحثون أن السرة قد تلتئم أسرع في حال تركها كما هي.

وإذا ما أصبحت متسخة أو لزجة، فنظفيها بماء صاف؛ ثم جففي حولها بالإمساك بقطعة قماش نظيفة وممتصة للماء أو قومي بتهويتها بقطعة ورق.



2- حافظي على جفاف المنطقة

قومي بتعريض السرة إلى الهواء لسرعة تجفيف جذرها، وحافظي على بقاء مقدمة حفاضة طفلك مطوية للأسفل لتجنب تغطيتها. وفي الطقس الدافئ، اجعلي طفلك يرتدي حفاضة وقميصاً فقط لتحسين دورة الهواء.



3- كرري التنظيف والمسح بالإسفنجة

قد يكون التنظيف بالإسفنجة عمليا بشكل أفضل خلال عملية الالتئام، وبعد سقوط المتبقي من الحبل السري، يمكنك تحميم طفلك في حوض الأطفال أو حوض عادي.



4- اتركيها تسقط من تلقاء نفسها

قاومي إغراء سحب المتبقي من الحبل السري بنفسك.



5- لاحظي علامات الإصابة بالعدوى

خلال عملية الالتئام، من المعتاد رؤية قليل من الدم حول السرة، وعند سقوط الحبل، قد يحدث قليل من النزيف. ولكن اتصلي بطبيب طفلك إذا كانت منطقة السرة تنضح بالصديد، أو أصبح الجلد المحيط أحمر اللون ومتورماً، وفي حالة إصابة طفلك بعدوى الحبل السري، يكون العلاج الفوري مطلوبًا لإيقاف انتشار العدوى.

المصدر - صحتك