نصائح للمحافظة على صحه القولون العصبي

الوكيل الإخباري - من الأفضل عند الرغبة في الحفاظ على صحة القولون اللجوء لبعض الحلول الصحية المتوفرة وقليلة الثمن، والأهم من ذلك أنّها آمنة.



اضافة اعلان



نصائح للحفاظ على صحة القولون اهمها :



1 - شرب الكثير من الماء: يُعتبر شرب الماء والمحافظة على رطوبة الجسم وسيلة جيدة لتنظيم عملية الهضم، فهي من أسهل الطرق وأكثرها أماناً لتنظيف القولون بشكل طبيعي، لذلك يُنصح بشرب ستة إلى ثمانية أكواب من الماء الفاتر يومياً، وكذلك تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء، مثل: البطيخ، والطماطم، والخس، والكرفس.



2- شرب المياه المالحة: هنالك دراسة أشارت إلى أنّ المياه المالحة يمكن أن تساعد على تنظيف القولون، ويُنصح بها للأشخاص الذين يعانون من الإمساك، فمزج ملعقتين صغيرتين من الملح بالماء الفاتر وشربه على معدة فارغة، قد يشعر الشخص بالرغبة للذهاب إلى الحمام في غضون عدة دقائق، ويُنصح في هذه الطريقة باستخدام ملح البحر أو ملح الهيمالايا.

3-اتباع نظام غذائي غني بالألياف: فالألياف مادة مغذية أساسية تُساعد على التخلص من المواد الفائضة من القولون، كما أنّها تساعد على التخفيف من الإمساك، وتعزيز البكتيريا المُفيدة، وتوجد الألياف بشكل رئيسي في الأطعمة النباتية الصحية، مثل: الفواكه، والخضار، والحبوب، والمكسرات، والفاصولياء، ويمكن للأشخاص الذين يجدون صعوبة في الحصول على ما يكفي من الألياف من خلال نظامهم الغذائي أن يقوموا بتناول مكملات الألياف.

4-شرب العصائر: تُعتبر العصائر مثل: عصير التفاح، والكمثرى، والموز، والكيوي، والعنب، والليمون من منظفات القولون الشائعة، وبالرغم من عدم وجود أبحاث كافية تؤيد ذلك، إلا أنّ تناول العصير بشكل معتدل قد يكون مفيداً لاحتواءه على الألياف والماء الذي يساعد على ترطيب الجسم والحفاظ على توازنه، كما تحتوي العصائر على بعض السكريات الطبيعية التي تعمل كمليّنات، مثل: السوربيتول والفركتوز.

5-تناول الأطعمة المخمرة: كالمخللات، والزبادي، وخل التفاح، وبعض أنواع الجبن، فالغذاء المخمر قد يفيد صحة الأمعاء، لأنّه يحتوي على مستويات عالية من البروبيوتيك (بالإنجليزية: Probiotics)؛ وهي بكتيريا مفيدة تدعم صحة الأمعاء، وتُساعد على إخراج البراز من القولون بانتظام، وتقليل الاصابة بالغازات والإمساك والعدوى، وهنالك بعض الدراسات التي تُشير لدور البروبيوتيك في الوقاية من سرطان القولون وربما المساعدة على علاجه، ولكن يجب إجراء دراسات أكثر لتأكيد ذلك.

6- شرب شاي الأعشاب: مثل؛ بعض أنواع الشاي العشبية، كشاي الزنجبيل، أو الليمون، حيث إنّ بعض الدراسات قد ربطت بين استهلاك شاي الأعشاب وتقليل خطر الإصابة بسرطان القولون.



المصدر - موضوع