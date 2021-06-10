الخميس 10-06-2021
الوكيل الاخباري

النيابة العامة تباشر التحقيق بمقطع فيديو يُظهر اعتداء على مواطنة أردنية

نقيب الصيادلة : لقاح موديرنا يعتمد مبدأ فايزر

أمانة عمان تستكمل غداً أعمال خطوط تصريف مياه أمطار في تقاطع السابع

رئيس هيئة الأركان يستقبل نظيره الباكستاني ويتابعان تمريناً عسكرياً

الملك يعهد لسمير الرفاعي برئاسة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية

إرادة ملكية بتشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية برئاسة سمير الرفاعي

تراجع اسعار الذهب اليوم

القبض على مختطفي الفتاة الأردنية

مشاريع طرق في بادية معان

رئيس مجلس الاعيان يلتقي السفيرين السويدي والهنجاري

الخميس، 10-06-2021 04:00 م

نصائح للمحافظة على صحه القولون العصبي

2020_6_22_19_4_43_294


الوكيل الإخباري - من الأفضل عند الرغبة في الحفاظ على صحة القولون اللجوء لبعض الحلول الصحية المتوفرة وقليلة الثمن، والأهم من ذلك أنّها آمنة.

اضافة اعلان
 

نصائح للحفاظ على صحة القولون اهمها : 

 

1 - شرب الكثير من الماء: يُعتبر شرب الماء والمحافظة على رطوبة الجسم وسيلة جيدة لتنظيم عملية الهضم، فهي من أسهل الطرق وأكثرها أماناً لتنظيف القولون بشكل طبيعي، لذلك يُنصح بشرب ستة إلى ثمانية أكواب من الماء الفاتر يومياً، وكذلك تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء، مثل: البطيخ، والطماطم، والخس، والكرفس.

2- شرب المياه المالحة: هنالك دراسة أشارت إلى أنّ المياه المالحة يمكن أن تساعد على تنظيف القولون، ويُنصح بها للأشخاص الذين يعانون من الإمساك، فمزج ملعقتين صغيرتين من الملح بالماء الفاتر وشربه على معدة فارغة، قد يشعر الشخص بالرغبة للذهاب إلى الحمام في غضون عدة دقائق، ويُنصح في هذه الطريقة باستخدام ملح البحر أو ملح الهيمالايا.
3-اتباع نظام غذائي غني بالألياف: فالألياف مادة مغذية أساسية تُساعد على التخلص من المواد الفائضة من القولون، كما أنّها تساعد على التخفيف من الإمساك، وتعزيز البكتيريا المُفيدة، وتوجد الألياف بشكل رئيسي في الأطعمة النباتية الصحية، مثل: الفواكه، والخضار، والحبوب، والمكسرات، والفاصولياء، ويمكن للأشخاص الذين يجدون صعوبة في الحصول على ما يكفي من الألياف من خلال نظامهم الغذائي أن يقوموا بتناول مكملات الألياف.
4-شرب العصائر: تُعتبر العصائر مثل: عصير التفاح، والكمثرى، والموز، والكيوي، والعنب، والليمون من منظفات القولون الشائعة، وبالرغم من عدم وجود أبحاث كافية تؤيد ذلك، إلا أنّ تناول العصير بشكل معتدل قد يكون مفيداً لاحتواءه على الألياف والماء الذي يساعد على ترطيب الجسم والحفاظ على توازنه، كما تحتوي العصائر على بعض السكريات الطبيعية التي تعمل كمليّنات، مثل: السوربيتول والفركتوز.

5-تناول الأطعمة المخمرة: كالمخللات، والزبادي، وخل التفاح، وبعض أنواع الجبن، فالغذاء المخمر قد يفيد صحة الأمعاء، لأنّه يحتوي على مستويات عالية من البروبيوتيك (بالإنجليزية: Probiotics)؛ وهي بكتيريا مفيدة تدعم صحة الأمعاء، وتُساعد على إخراج البراز من القولون بانتظام، وتقليل الاصابة بالغازات والإمساك والعدوى، وهنالك بعض الدراسات التي تُشير لدور البروبيوتيك في الوقاية من سرطان القولون وربما المساعدة على علاجه، ولكن يجب إجراء دراسات أكثر لتأكيد ذلك.

6- شرب شاي الأعشاب: مثل؛ بعض أنواع الشاي العشبية، كشاي الزنجبيل، أو الليمون، حيث إنّ بعض الدراسات قد ربطت بين استهلاك شاي الأعشاب وتقليل خطر الإصابة بسرطان القولون.

المصدر - موضوع 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
cropped-D985D8ADD8A7D8B1D8A8D8A9D8A7D984D8ACD988D8B9

طرق كيفية تحمّل جوع الرجيم

2647709.main_image

أظافرك قد تحمل علامات خطر ارتفاع نسبة الكوليسترول لديك!

a7ae1caf9deae6a006abc81e0a6aaa27

مخاطر فقدان الوزن من دون ممارسة الرياضة

Cancer-Hero

3 تغييرات رئيسية تنذر بخطر إصابتك المحتملة بالسرطان!

alphonso-mangoes-which-the-city-obsesses-about-every-summer-were-now-being-sold-well-after-their-monsoon-cut-off-date

تقرير يكشف 5 خرافات شائعة عن تناول المانجو يجب عدم تصديقها

nqs_kryt_ldm_lbyd

ماهي أعراض نقص كريات الدم البيضاء عند النساء

أخبار متعلقة
7150806-485456121

خبيرة تغذية تنصح بعدم تناول الفراولة على معدة فارغة

6776351-888942939

علامة تدل على انخفاض مستوى فيتامين B12

d8afd988d8b1d982-d985d8a7d8a1

6 فوائد صحية لشرب الماء من وعاء فخاري

6440716-1693233654

مشروبات تتسبب ببروز سرطان القولون.. تجنّبوها

db02cb0e-1d8d-4a6c-8b00-192bace47b0b

ماذا يحدث لجسمك إذا بدأت صباحك بشرب شاي ورق الغار؟

234210_3d8

كيف تتعافى من الصدمات النفسية بعد فقدان شخص عزيز؟