الأحد 17-10-2021
الوكيل الاخباري

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في محيط مدرسة بورين

كريشان يتخذ قرارات عاجلة لضمان استمرارية حملة بسواعدنا

تفسير القوانين : مؤسسة الحسين للسرطان معفاة بموجب القانون من الرسوم

ملتقى بناء المستقبل يكرم الفائزين بجوائزه الإبداعية

ندوة حوارية في الطفيلة حول الحياة السياسية في الأردن عبر مائة عام

تسجيل 50 حالة اشتباه بالتسمم بعجلون منذ الخميس

انقلاب على حالة الطقس في الاردن والأرصاد تحذر

مفتي عام المملكة يحاضر في كلية الدفاع الوطني

قطر: تسجيل 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا

مع تراجع كورونا.. السعودية تستأنف تشغيل كامل الطاقة الاستيعابية لمطاراتها

الأحد، 17-10-2021 02:42 م

نصائح للوقاية من ألم الركبة

a0663aff77bd1434f54f453208a8187c


الوكيل الإخباري-قالت الجمعية الألمانية لطب العظام وجراحة الحوادث إن ألم الركبة يعد من المتاعب الصحية المزعجة للغاية، حيث إنه يتسبب في تقييد حرية الحركة، ومن ثم يُعيق المريض عن ممارسة حياته بشكل طبيعي.

وأضافت الجمعية أن ألم الركبة له أسباب عدة مثل الخلع والكسر، خاصة بعد السقوط أو التعرض لحادث.


كما يمكن أن يرجع ألم الركبة إلى تمزق الأربطة بسبب ممارسة بعض أنواع الرياضات مثل كرة القدم، أو تمزق ما يعرف "بالغضروف الهلالي"، والذي يحدث بسبب الحركة غير الصحيحة والمفاجئة أو التحميل على الركبة بثقل الجسم كله. ومن الأسباب الأخرى لألم الركبة خشونة المفاصل الناجمة عن تفكك الغضروف المفصلي، والتهاب المفاصل، والنقرس.


وعلى أية حال، ينبغي استشارة الطبيب في حال استمرار ألم الركبة لعدة أيام مع ظهور أعراض أخرى  مثل "تورم الركبة واحمرارها"، وذلك لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء الألم وعلاجه في الوقت المناسب سواء بالأدوية أو بالجراحة إذا لزم الأمر.


وللحفاظ على صحة الركبة، ينبغي العمل على إنقاص الوزن، والمواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية، واتباع نظام غذائي صحي مع الإقلال من اللحوم الحمراء، بالإضافة إلى تجنب حمل الأوزان الثقيلة.

24

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
729a3ac2-fa11-406c-beaa-fe7dee964cd2_16x9_1200x676

احذر.. هذا هو أسوأ مشروب يمكن تناوله بعد سن الـ50!

image (3)

نصائح ذهبية للوقاية من سرطان الثدي الإلتهابي

pizza

لتفادي ضررها.. تجنبوا هذا النوع من البيتزا

1-1464910

اضطرابات الجهاز الهضمي والاضطرابات النفسية

كمامة

الكشف عن عوارض جديدة للكمامة وكيفية الوقاية منها

vojghFBkhow7ZqnsYTstQC-1200-80

تحذيرات من استخدام سماعات الأذن طويلا.. وهذه أضرارها