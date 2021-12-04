نصائح لمجابهة الآلام المتعلقة بتقويم الأسنان

الوكيل الإخباري - يعتبر تقويم الأسنان واحدة من طرق علاج مشاكل إعوجاج الأسنان، أو تراكبها أو انحراف اصطفافها بداخل الفم، وعادة ما يتم اللجوء إلى تقويم الأسنان لدى الأطفال بعمر يتراوح بين 8-14 عاماً، وفي بعض الأحيان قد يتم القيام بالأمر لدى البالغين.

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كما أسلفنا، قد يشعر العديد بعدم الراحة أو بآلام بسيطة أو متوسطة الشدة بعد تركيب التقويم للمرة الأولى، ولدى تضييقه بشكل مستمر خلال رحلة العلاج، وعادة ما يزول الشعور بعدم الراحة خلال عدة أيام، أما بالنسبة للآلام، فيمكن اللجوء للعلاجات التالية بغرض تفريجها:



1- استعمال مسكنات الألم التي لا تحتاج لوصفة طبية مثل الباراسيتامول والإيبوبروفين.

2- تطبيق مسكنات الألم الموضعية على اللثة باستخدام الأصابع أو قطعة قطن.

3- المضمضة باستخدام غسول الماء المالح الدافئ (إضافة ملعقة صغيرة من الملح إلى ¼ لتر من الماء الدافئ).

4- وضع كمادات الثلج على الوجه.

5- تجنب تناول الأطعمة اللزجة واللبان وأية أطعمة قد تلتصق بسهولة بالتقويم.

6- تناول الأطعمة اللينة مثل الحساء والزبادي وغيرهما مما لا يتطلب كثيرا من المضغ.

7- شرب المشروبات الباردة، وتناول الأطعمة الباردة.

8- تنظيف الأسنان والمناطق بين أجزاء التقويم جيداً للوقاية من التسوس.

9- طلب وضع طبقة شمعية على أجزاء التقويم للوقاية من قروح وجروح باطن الفم.

المصدر - صحتك

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