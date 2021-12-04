السبت 04-12-2021
الوكيل الاخباري

101 مليون دولار صادرات إربد في شهر تشرين الثاني الماضي

تعميم من وزارة الاوقاف على مساجد المملكة

المهندسين الزراعيين تحدد موعد إجراء انتخاباتها

البلبيسي : برنامـج التطعيـم الوطنـي يعتبـر مـن أهـم برامـج الرعايـة الصحيـة الأوليـة

إصابات كورونا في إربد الأعلى في الأردن اليوم السبت

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الهدايات والزيود والنعيرات وفخيذة

36.5 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

ارتفاع نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن اليوم السبت

28 وفاة و 2976 إصابة كورونا في الاردن اليوم

ألمانيا تصنف الأردن منطقة عالية الخطورة بما يتعلق بكورونا

السبت، 04-12-2021 03:51 م

نصائح لمجابهة الآلام المتعلقة بتقويم الأسنان

ae6b1002-194a-4139-a782-a80d7228c393


الوكيل الإخباري - يعتبر تقويم الأسنان واحدة من طرق علاج مشاكل إعوجاج الأسنان، أو تراكبها أو انحراف اصطفافها بداخل الفم، وعادة ما يتم اللجوء إلى تقويم الأسنان لدى الأطفال بعمر يتراوح بين 8-14 عاماً، وفي بعض الأحيان قد يتم القيام بالأمر لدى البالغين.

اضافة اعلان

 

كما أسلفنا، قد يشعر العديد بعدم الراحة أو بآلام بسيطة أو متوسطة الشدة بعد تركيب التقويم للمرة الأولى، ولدى تضييقه بشكل مستمر خلال رحلة العلاج، وعادة ما يزول الشعور بعدم الراحة خلال عدة أيام، أما بالنسبة للآلام، فيمكن اللجوء للعلاجات التالية بغرض تفريجها:

 

1- استعمال مسكنات الألم التي لا تحتاج لوصفة طبية مثل الباراسيتامول والإيبوبروفين.
2- تطبيق مسكنات الألم الموضعية على اللثة باستخدام الأصابع أو قطعة قطن.
3- المضمضة باستخدام غسول الماء المالح الدافئ (إضافة ملعقة صغيرة من الملح إلى ¼ لتر من الماء الدافئ).
4- وضع كمادات الثلج على الوجه.
5- تجنب تناول الأطعمة اللزجة واللبان وأية أطعمة قد تلتصق بسهولة بالتقويم.
6- تناول الأطعمة اللينة مثل الحساء والزبادي وغيرهما مما لا يتطلب كثيرا من المضغ.
7- شرب المشروبات الباردة، وتناول الأطعمة الباردة.
8- تنظيف الأسنان والمناطق بين أجزاء التقويم جيداً للوقاية من التسوس.
9- طلب وضع طبقة شمعية على أجزاء التقويم للوقاية من قروح وجروح باطن الفم.

 

المصدر - صحتك 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
25-11-21-129745518

أعشاب قوية للمساعدة في مكافحة تساقط الشعر

017_rodcone

تجربة بسيطة مدتها 3 دقائق تحسن النظر كثيرا

p022vlh9

أصحاب فصيلة الدم 'O'.. لديهم الكثير للحديث عنه

GettyImages_1262790546.0

إذا كنت تحلم بهذه الأشياء.. توجه إلى الطبيب فورا

winter-food-GettyImages-1070084806

10 أطعمة ممتازة لمرضى السكري خلال فصل الشتاء

dreamstime_l_40650530

منها الشوكولاتة والأسماك.. 5 أطعمة تسد شهيتك