نصائح لمحاربة الرغبة الشديدة في السكر أثناء الحمية

الوكيل الإخباري - يمكن أن تكون الرغبة الشديدة في تناول السكر أمراً لا مفر منه، حيث إنها حالة شائعة لدى الجميع، وإذا كنتِ تعانين الرغبة الشديدة في تناول السكريات، فستجدين صعوبة في التحكم به، وقد يزيد فرص الإفراط في تناول السعرات الحرارية أو الشراهة عند تناول الطعام.



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لكن لا داعي للقلق، لأنه يمكنكِ محاربة الرغبة الشديدة في تناول بعض الأطعمة الصحية، في ما يلي بعض النصائح لإشباع الرغبة الشديدة في تناول السكر من دون الإخلال بنظامك الغذائي.



1. الاستمتاع بالفواكه

عادة يفضل الناس الأطعمة الغنية بالسكر والدهون، لإشباع رغباتهم الشديدة في تناول السكر مثل الشوكولاتة، وعليكِ أن تختاري مأكولات صحية، مثل الفاكهة الطبيعية الطازجة، حيث إنها تحتوي على سكر طبيعي، بجانب العديد من المركبات النباتية والألياف، لهذا السبب تعد صحية للجميع.



2. التوت

يمكنكِ اختيار التوت، لأنه صحي ويساعدكِ على إيقاف الرغبة الشديدة في تناول السكر، فهو غني بالألياف وقليل السكر، كما يحتوي على خصائص قوية مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، يمكن أن تقلل عوامل الخطر لمرضي السكري، وأمراض القلب.

3. الشوكولاتة الداكنة

غالباً يحب الناس تناول الشوكولاتة، وإذا كنتِ ترغبين في تناولها، فتأكدي من اختيار الشوكولاتة الداكنة، إنها أفضل من غيرها بسبب احتوائها على أكثر من 70٪ من الكاكاو، علاوة على ذلك تحتوي على مادة البوليفينول، التي تحسن صحة القلب.



4. علكة خالية من السكر

قد يساعدكِ مضغ العلكة على التحكم في رغبتكِ الشديدة في تناول الحلويات، وتحتوي العلكة الخالية من السكر على محليات اصطناعية، لكنها تحتوي على سعرات حرارية محدودة، ولا تحتوي على سكر، وإذا كنتِ ترغبين في مقاومة رغبتكِ في الحصول على السكر، فلا تترددي في تناول العلكة بعد كل وجبة.



5. سناك بار

الوجبات الخفيفة الغنية بالسكر والدهون، يجب ألا تختاريها بشكل عشوائي، وإذا كنتِ تريدين وجبة خفيفة حلوة، فاختاري الـ"سناك بار"، الذي يحتوي على الشوفان والفواكه الجافة والطازجة بدلاً من سكر المائدة، كما عليكِ التحقق من مكوناته لاختيار الألواح التي تحتوي على عناصر صحية.

زهرة الخليج

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