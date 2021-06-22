الثلاثاء 22-06-2021
الوكيل الاخباري

بالصور.. انتهاء ثاني جلسات قضية 'الفتنة'

صحة الرمثا لـ الوكيل: فوضى عارمة بسبب فايزر تدخلت على إثرها 'الدرك'

'هيئة الاتصالات ' ترفد خزينة الدولة بما يقارب (94) مليون دينار حتى آيار

هيئة الاتصالات لـ الوكيل : حجب التطبيقات سيتم بآلية معينة الخميس

الملك يلتقي رئيس إقليم كردستان العراق في عمّان الأربعاء

إحباط تسلل وتهريب مخدرات من سوريا إلى الأردن

منذ 12 عاماً.. أول رحلة بين العقبة وطابا

اجتماع أردني فلسطيني الخميس لمناقشة السفر بين البلدين

الخصاونة: نتطلع لاستمرار التعاون مع بنك الصادرات والواردات الكوري

وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

عاجل

هيئة الاتصالات لـ الوكيل : حجب التطبيقات سيتم بآلية معينة الخميس

الثلاثاء، 22-06-2021 12:21 م

نصائح لمرضى الجهاز التنفسي والربو

6947311-1103500583


الوكيل الإخباري - وتُشكل الغبار والعواصف الرملية خطراً على صحة الأفراد بشكل عام خاصة الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي والربو، لأن ذرات الغبار تُهيج الجهاز التنفسي وتزيد من أعراض حساسية الأنف.

اضافة اعلان

 


إليكم نصائح ضرورية لمرضى الجهاز التنفسي والربو خلال موجات الغبار:

1- عدم التعرض للغبار والأتربة والبقاء في المنازل وعدم مغادرتها إلا عند الضرورة.
2- الحرص على ارتداء الكمامات الطبية الوقائية أثناء الخروج من المنزل أثناء موجه الغبار.
3- إحكام إغلاق الأبواب والنوافذ لمنع دخول الغبار إلى المباني والمنازل.
4- تنظيف المنازل بشكل جيد من آثار الغبار وخاصة غرف النوم والأغطية والفرش. 
5- استخدام فوطة أو شاش مبلل أثناء هبوب العواصف الرملية إذا كان الفرد خارج المبنى او عند الضرورة.
6- اتباع إرشادات الطبيب بدقة واستخدام الأدوية لتجنب الإصابة بالأزمات الربوية وفق إرشادات الطبيب.
7 الحرص من قبل من أجريت لهم عمليات جراحية مؤخرا في العين أو الأنف، تجنب الخروج في مثل هذه الأجواء.

 

المصدر - الشرق 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
tbl_articles_article_19548_712a865da9c-9c15-414f-b0ce-73c5324cfb02

نصائح لمرضى الوهن العضلي حول صعوبة البلع

tbl_articles_article_24628_876af88ea70-f424-4ed5-9a0a-3b37486c8269

ما علاقة التبرع بالدم بفصائل الدم المختلفة ؟

قهوة

دراسة تكشف فائدة مذهلة لشرب القهوة يوميا

طرق-فعالة-لتقوية-مناعة-طفلك

5 أغذية لتعزيز مناعة طفلك

pregnant

من الصحة العالمية.. نصائح للحوامل لتجنب عدوى كورونا

4e306a60-1e35-42bd-99e8-d8ffc2255748

طرق الوقاية من الأمراض الجلدية

أخبار متعلقة
علاج_حساسية_الأنف_للحامل

طرق لعلاج حساسية الأنف لدى الحامل

baby-skin-2-1

كيف يمكنك الحفاظ على بشرة طفلك؟