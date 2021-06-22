نصائح لمرضى الجهاز التنفسي والربو

الوكيل الإخباري - وتُشكل الغبار والعواصف الرملية خطراً على صحة الأفراد بشكل عام خاصة الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي والربو، لأن ذرات الغبار تُهيج الجهاز التنفسي وتزيد من أعراض حساسية الأنف.

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إليكم نصائح ضرورية لمرضى الجهاز التنفسي والربو خلال موجات الغبار:



1- عدم التعرض للغبار والأتربة والبقاء في المنازل وعدم مغادرتها إلا عند الضرورة.

2- الحرص على ارتداء الكمامات الطبية الوقائية أثناء الخروج من المنزل أثناء موجه الغبار.

3- إحكام إغلاق الأبواب والنوافذ لمنع دخول الغبار إلى المباني والمنازل.

4- تنظيف المنازل بشكل جيد من آثار الغبار وخاصة غرف النوم والأغطية والفرش.

5- استخدام فوطة أو شاش مبلل أثناء هبوب العواصف الرملية إذا كان الفرد خارج المبنى او عند الضرورة.

6- اتباع إرشادات الطبيب بدقة واستخدام الأدوية لتجنب الإصابة بالأزمات الربوية وفق إرشادات الطبيب.

7 الحرص من قبل من أجريت لهم عمليات جراحية مؤخرا في العين أو الأنف، تجنب الخروج في مثل هذه الأجواء.

المصدر - الشرق