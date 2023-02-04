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السبت، 04-02-2023 11:37 ص

نصائح لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية للتعامل مع التقلبات الجوية

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الوكيل الإخباري- يشهد طقس الشتاء حالة من عدم الاستقرار، ومجموعة من التغيرات والتقلبات الجوية المفاجئة، بهطول الأمطار على مناطق متفرقة، وحدوث البرق في بعضها، مما يؤدي إلى حدوث بعض الأضرار على مرضى الحساسية أو الجيوب الأنفية.

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وفي هذا الصدد، وجه الدكتور حاتم بدران، أستاذ الأنف والأذن والحنجرة بطب قصر العيني في مصر ، عدة نصائح إلى مرضى الصدر والحساسية للتعامل مع الأتربة والتغيرات الجوية


وقال بدران خلال تصريحات تلفزيونية، يجب على مرضى الحساسية اصطحاب الأدوية الخاصة بهم عند مغادرة المنزل، مع ضرورة الحصول عليها حال وجود أتربة، مشيرًا إلى أهمية ارتداء كمامة لمنع دخول الأتربة للجهاز التنفسي.


وشدد على أهمية غسيل الوجه واليدين، وتنظيف الأنف بالمياه العادية، كما نصح أصحاب الأمراض المزمنة بعدم مغادرة المنزل حال وجود أتربة، مع غلق النوافذ بشكل جيد.


وأشار إلى ضرورة تغيير الكمامة لمرضى الجيوب الأنفية، محذرا من الإفراط في استخدام البخاخات، بالإضافة إلى تقليل مشروبات الكافيين، والإكثار من المشروبات الدافئة والعصائر.

 

الكونسلتو الطبي

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