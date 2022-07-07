نصائح لمرضى السكري أثناء أداء مناسك الحج

الوكيل الإخباري - مرض السكري وكونه من الأمراض الشائعة من حيث أعداد الإصابة به في المنطقة العربية، إلا أنه مرض يمكن التعايش معه، ولأننا في موسم الحج حالياً، فهنالك عدة نصائح يمكن أن تفيد الحاج المريض بالسكري.





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وعن تلك النصائح أطلعتنا عليها استشارية الطب الباطني في مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، الدكتورة فرحانة بن لوتاه.





1- استشارة الطبيب قبل السفر لمناقشة أية تغييرات قد تطرأ على النظام الغذائي ومستوى النشاط البدني، ومعرفة كيفية تناول الدواء أو الأنسولين، ونوعية ومواعيد تناول الطعام، وكيفية تجنب أية مضاعفات قد تحدث أثناء الحج.

2- طلب رسالة من الطبيب المعالج توضحّ الحالة الصحية والحاجة لاصطحاب الأدوية والجرعات خلال الحج.

3- التأكد من إحضار نسخة عن أحدث قائمة من الأدوية الخاصة بأسمائها الطبية للرجوع إليها في حال حاجتك للمزيد منها.

4- التأكد من الحصول على اللقاحات الخاصة بالإنفلونزا والتهابات الصدر، التي تنتشر عادة في موسم الحج.

5- الحرص على حمل حقيبة الإسعافات الأولية الخاصة بك بما في ذلك مجموعة أدوات حقن الجلوكاجون.

6- الاحتفاظ بالأنسولين والأدوية الأخرى في حقائب حافظة للبرودة أثناء التجول في الأماكن الحارة.

7- تجنُّب السير حافي القدمين وحماية القدمين بارتداء حذاء مريح وجوارب قطنية نظيفة.

8- استخدام مظلة للوقاية من أشعة الشمس.

9- استخدام بخاخة مياه للتخفيف من شدة الحر.

10- ارتداء الكمامة قدر الإمكان وخاصة في الأماكن المزدحمة لتجنب الإصابة بأي أمراض تنتقل بالهواء.

11- اصطحاب (أشرطة فحص الجلوكوز والكيتون) لمعرفة حالة السكر في الدم أثناء الإحرام.

12- اصطحاب كربوهيدرات سريعة الامتصاص في جميع الأوقات.

13- الحرص على تناول المأكولات الصحية للمحافظة على المستوى المطلوب للسكر في الدم.

14- ينصح بتناول السلطة المحضرة من الخضار الطازجة والمغسولة جيدًا، واختيار اللحوم الخالية من الدهون مع أرز البسمتي للحفاظ على المستوى المناسب للسكر في الدم.

15- تجنّب تناول الحلويات لأنها ترفع مستوى السكر في الدم وتسبب الجفاف، ويمكن الاستعاضة عنها بتناول الفواكه قليلة السكر والغنية بالألياف.

16- الحرص على اصطحاب بعض السكريات البسيطة في جميع الأوقات لتناولها في حال التعرض لنوبة انخفاض السكر في الدم.

17- الحرص على شرب الكثير من الماء خلال النهار ومع كل وجبة (الحد الأدنى 2 ليتر يومياً ويفضل أكثر لتعويض فقدان السوائل الناتج عن التعرق أو الإسهال).

18- تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين والمشروبات السكرية، مثل عصائر الفاكهة والصودا الغازية.

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