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الجمعة، 12-11-2021 10:32 م

نصائح لمرضى السكري عند ممارسة الرياضة والنشاط البدني

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الوكيل الإخباري- هل أنت مصاب بداء السكري؟ إذًا، يجب أن تعلم أن النشاط البدني يساعدك على التحكم في مستويات السكر في الدم ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وتلف الأعصاب، وفقًا لما ذكرته مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها عبر موقعها الرسمي.

ومن بين المزايا الإضافية لممارسة النشاط البدني، هي:

الحفاظ على وزن صحي
إنقاص الوزن إذا لزم الأمر
الشعور بالسعادة
النوم بشكل أفضل
تحسين ذاكرتك
السيطرة على ضغط الدم
خفض الكوليسترول الضار LDL ورفع الكوليسترول الجيد HDL

ولكن، هناك بعض الأمور الخاصة التي يجب أن يأخذها مرضى السكري في عين الاعتبار.

أوضحت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها أنه يجب التحقق مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك للتحدث عن أفضل الأنشطة البدنية بالنسبة لك. واحرص أيضًا على مناقشة الأنشطة التي تحبها وكيفية التحضير لها وما يجب تجنبه.

إليك بعض النصائح التي قدمتها مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها:

اشرب الكثير من السوائل أثناء ممارسة النشاط البدني لمنع الجفاف
تأكد من فحص نسبة السكر في الدم قبل ممارسة النشاط البدني، خاصة إذا كنت تتناول الأنسولين.
اختبر بولك بحثًا عن الكيتونات، وهي مواد تنتج عندما يكسر جسمك الدهون للحصول على الطاقة.
وتشير وجود الكيتونات إلى أن جسمك لا يحتوي على ما يكفي من الأنسولين للسيطرة على نسبة السكر في الدم. وإذا كنت نشيطًا بدنيًا عندما يكون لديك مستويات عالية من الكيتون، فإنك تخاطر بالحمض الكيتوني، وهو أحد مضاعفات مرض السكري الخطيرة التي تتطلب علاجًا فوريًا.
ارتدِ جوارب قطنية وأحذية رياضية مناسبة تمامًا ومريحة.
بعد الانتهاء من نشاطك البدني، تحقق من تأثير ذلك على مستوى الجلوكوز في الدم.
بعد ممارسة النشاط البدني، افحص قدميك بحثًا عن تبثرات أو تهيجات أو جروح أو إصابات أخرى. واتصل بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك إذا لم تبدأ الإصابة في التعافي خلال يومين.

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المصدر: cnn

 




 

 


 

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