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الثلاثاء، 04-01-2022 03:53 م

نصائح لمصابي الغدرة الدرقية الذين يعانون من تساقط الشعر

تساقط-الشعر


الوكيل الإخباري - 6 نصائح ذهبية تقلل من مشكلة تساقط الشعر للمصابين بالغدة الدرقية، وهي غدة على شكل فراشة تقع في الجزء الأمامي من الرقبة وتقوم بإفراز هرمون الغدة الدرقية.

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تستخدم هذه الغدة اليود لتصنيع الهرمونات، التي تعد ضرورية لوظيفة كل خلية في الجسم، فهي تساعد على تنظيم النمو وعمليات الأيض (عمليات الهدم والبناء في الجسم )، وتؤثر في إيقاع النوم عند الإنسان.

 

ينصح موقع Step to Health المرضى المصابين بالغدة الدرقية، إتباع بعض النصائح الفعالة التي تحد من مشكلة تساقط الشعر لديهم.

1 - التأكد من الحصول على الجرعة الصحيحة لمكملات هرمون الغدة الدرقية: ويساعد تناول هذه المكملات بجرعاتها الصحيحة حسب كل حالة، على تفادي مشكلة تساقط السعر والتخفيف منها. وينصح بتناول هذه المكملات بناء على توصية طبية.
2 - إتباع نظام غذائي صحي: من الضروري الإلتزام بنظام غذائي جيد وصحي، يحتوي كافة العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، خاصة أن اختلال عمل الهرمونات يمكن أن يخفض من قدرة الجسم على امتصاص هذه العناصر ما يتسبب في تساقط الشعر.

3 - تناول الكولاجين بكمية كافية: والكولاجين هو بروتين غني بالأحماض الأمينية بما فيها الجلوتامين، وتعمل هذه المغذيات على تقوية الشعر ومنحه المرونة. وينصح المصابون بالغدة الدرقية بضرورة الإكثار من تناول الكولاجين حسب الوصفة الطبية، والتركيز على الأطعمة الغنية بهذا العنصر مثل بياض البيض والفاصوليا والمأكولات البحرية.
4 - تجنب استخدام الحرارة على الشعر: التي تعد من أسوأ الأمور التى تضر بالشعر وتتسبب بإتلافه وتساقطه. وينصح الأطباء المرضى المصابين بالغدة الدرقية بضرورة  الإبتعاد طوال فترة الإصابة بهذه الحالة عن مجففات الشعر والحرارة، لأن الشعر فى هذه الفترة يكون ضعيفاً وهذه الأمور تضعفه بشكل أكبر.

5 - زيادة شرب الماء: تعد المياه من العناصر المهمة التي تحافظ على صحة الشعر، لذا ينصح مرضى الغدة الدرقية بشرب ما بين 6-8 أكواب من الماء للمساعدة على تجنب جفاف فروة الرأس وتساقط الشعر.
6 - تجنب الإجهاد: من الأسباب التي تفاقم أعراض الغدة الدرقية بما فيها تساقط الشعر. وقد تبين أن الإجهاد يمكن أن تكون له آثار سلبية على صحة الشعيرات الدموية، وهو واحد من أسباب فقدان الشعر.

 

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