نصائح لمنع الإصابة بالانسداد الرئوي المزمن في زمن كورونا

الوكيل الإخباري- يعاني الكثير من سكان العالم اليوم من الأعراض التي تنتج عن إصابتهم بعدوى فيروس كورونا المستجد. ويتزامن هذا مع مشكلة أخرى هي إصابة الكثيرين بالانسداد الرئوي المزمن.

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ومن أعراض هذه المشكلة ضيق التنفس وضيق الصدر والسعال الدائم، صدور المخاط بلون شفاف أو أبيض أو أصفر مائل إلى الأخضر، تكرار العدوى، عدم القدرة على القيام بأي نشاط، فقدان الوزن من دون أسباب واضحة، تورم الكاحلين أو القدمين أو الساقين.



ومن أجل منع تفاقم هذه الأعراض وخصوصاً في زمن كورونا من المهم اتباع بعض النصائح ومنها وضع الكمامة جيداً على الأنف والفم والحرص قدر الإمكان على عدم تنشق الدخان والأبخرة الملوثة وغير ذلك وخصوصاً في فصل الشتاء.

ومن الضروري الالتزام بقاعدة التباعد الاجتماعي من أجل منع التقاط العدوى أو نقلها ومن أجل عدم الإصابة بعدوى فيروس كوفيد 19 أيضاً.



كذلك يجب اتباع نظام غذائي صحي يحتوي على نسبة مهمة من الفيتامين C المعزز للمناعة إلى جانب المغنيزيوم وأحماض أوميغا 3 الدهنية. ومن المهم شرب خلاصات الأعشاب المفيدة مثل شاي الزنجبيل وقبضة من المكسرات والبذور والفواكه المجففة.

المصدر: لها







