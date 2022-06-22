نصائح لمواجهة اكتئاب ما بعد الولادة

الوكيل الإخباري - تعد ولادة طفل جديد في الأسرة من التجارب السعيدة، لكنها في الوقت نفسه تعتبر تجربة مغيرة للحياة، وتحد صعب خاصة للأمهات الجدد.





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وبعد الولادة غالباً ما تشعر الأمهات بمشاعر يتخللها الحزن أو الغضب في حالة تعرف باسم اكتئاب ما بعد الولادة.

ويميل اكتئاب ما بعد الولادة إلى التطور في غضون عدة أسابيع من الولادة، وتستمر أعراضه في مدة تتراوح بين أسبوعين و3 أسابيع وقد تصل أحيانا إلى الـ 6 أشهر.

لحسن الحظ، هناك بعض الأشياء التي يمكن القيام بها لجعل إدارة اكتئاب ما بعد الولادة أسهل قليلا، ومنها:

- اقبلي مساعدة الآخرين لكِ في العناية بطفلك، هذه الخطوة ستساعد كثيرا في التغلب على الشعور بالضغط من تربية طفلك واكتئاب ما بعد الولادة.

- اطلبي المساعدة في رعاية طفلك من عائلتك وأصدقائك دون حرج.

- اتبعي نظاما غذائيا صحيا لمساعدة جسمك على الحصول على العناصر الغذائية الكافية التي يحتاجها للتعافي من الولادة والحفاظ على صحتك بشكل عام.

- مارسي التمارين الرياضية المعتدلة بعد استشارة الطبيب، فحتى جلسة تمرين مدتها 10 دقائق يمكن أن تساعدكِ في التغلب على الاكتئاب.

- اعتني بنفسك مع طفلك بأخذ قيلولة متكررة معه، والخروج في الشمس لمدة 10-15 دقيقة على الأقل يوميا.

- لا تعزلي نفسك وحاولي الخروج مع الأصدقاء أو تحدثي معهم عبر الهاتف.

- ابحثي عن شخص ما للتحدث معه (معالجا أو صديقا أو فردا من العائلة) يستمع إليك ويساعدكِ.

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