نصائح مهمة لتجنب عسر الهضم في عيد الأضحى

الوكيل الإخباري - يرتبط عيد الأضحى في العالم العربي والإسلامي، بعدد من العادات والتقاليد وحتى الشعائر الدينية، منها الصيام وذبح الأضاحي.





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وجزء من تلك العادات والتقاليد هي صنع الحلويات وطبخ اللحوم، وما لا شك به أن الإفراط في تناول تلك المأكولات أو عدم طبخها بالطرق الصحية، يرفع من خطر الإصابة بعدد من الاضطرابات الهضمية، ومنها ماهو شائع بصورة كبيرة ألا وهو عسر الهضم.





جمعنا من أهم المواقع الصحية 9 نصائح تساعد في تجنب عسر الهضم في عيد الأضحى، وهي:



1- أول وأهم نصيحة للوقاية من عسر الهضم، هي تحديد كميات الأطعمة المتناولة على اختلاف أنواعها، وذلك يمنع الإصابة بالتلبك المعوي وعسر الهضم.

2- تناول اللحوم الحمراء يجب ألا يزيد عن ثلاثة أيام في الأسبوع، وكثرة تناولها يسبب عسر الهضم.

3- الحلويات الشائعة في العيد وبسبب مكوناتها من السكر والتمر والدقيق والسمن والبهارات وغيرها، يمكن أن تسبب عسر في الهضم في حال الإكثار من تناولها.

4- تحديد أوقات الوجبات الرئيسية والالتزام بذلك مفيد للجهاز الهضمي.

5- من المهم إدخال الخضروات بكميات كافية في الوجبات الرئيسية، كونها غنية بالماء والألياف، وبالتالي تحسن عملية الهضم، وتمنع العسر.

6- شرب الماء والسوائل وشاي الأعشاب، يحسن من عملية الهضم.

7- من المهم عدم شرب مشروبات الكافيين بعد الوجبات الرئيسية مباشرة، وينصح بالانتظار لمدة ساعة على الأقل.

8- النوم مباشرة بعد وجبة الغذاء أو العشاء يسبب عسر الهضم، وينبغي تجنب ذلك خاصة في عيد الأضحى.

9- كثرة الأصناف الغذائية في الوجبة الواحدة يسبب تلبك معوي ويسبب عسر في الهضم.

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