السبت 02-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

الخلايلة: قرب انتهاء تفويج الحجاج إلى مكة.. وحاج واحد يرقد في المستشفى

استمرار تساقط الحجارة من أعمدة المسجد الأقصى

صرف "عيدية" لأسر شهداء الأمن العام

الردايدة: تركيز الكلور بالبحر بعد حادثة العقبة أقل من نسبته في مياه الشرب

وزير الاقتصاد الرقمي: 12-18 شهرا لإطلاق خدمات الجيل الخامس في الأردن

الضمان يدرس شمول المشتركين العاملين بالسلف

156592 طالب وطالبة يتقدمون لامتحان التوجيهي غدا في ثاني أيامه

محال حلويات ترفع الأسعار في المملكة

الصفدي يشارك في أعمال الاجتماع الوزاري العربي

الخميس، 30-06-2022 02:43 م

نصائح مهمة لتجنب عسر الهضم في عيد الأضحى

155431994


الوكيل الإخباري - يرتبط عيد الأضحى في العالم العربي والإسلامي، بعدد من العادات والتقاليد وحتى الشعائر الدينية، منها الصيام وذبح الأضاحي.

اضافة اعلان

وجزء من تلك العادات والتقاليد هي صنع الحلويات وطبخ اللحوم، وما لا شك به أن الإفراط في تناول تلك المأكولات أو عدم طبخها بالطرق الصحية، يرفع من خطر الإصابة بعدد من الاضطرابات الهضمية، ومنها ماهو شائع بصورة كبيرة ألا وهو عسر الهضم.

جمعنا من أهم المواقع الصحية 9 نصائح تساعد في تجنب عسر الهضم في عيد الأضحى، وهي:

1- أول وأهم نصيحة للوقاية من عسر الهضم، هي تحديد كميات الأطعمة المتناولة على اختلاف أنواعها، وذلك يمنع الإصابة بالتلبك المعوي وعسر الهضم.
2- تناول اللحوم الحمراء يجب ألا يزيد عن ثلاثة أيام في الأسبوع، وكثرة تناولها يسبب عسر الهضم.
3- الحلويات الشائعة في العيد وبسبب مكوناتها من السكر والتمر والدقيق والسمن والبهارات وغيرها، يمكن أن تسبب عسر في الهضم في حال الإكثار من تناولها.
4- تحديد أوقات الوجبات الرئيسية والالتزام بذلك مفيد للجهاز الهضمي.
5- من المهم إدخال الخضروات بكميات كافية في الوجبات الرئيسية، كونها غنية بالماء والألياف، وبالتالي تحسن عملية الهضم، وتمنع العسر.
6- شرب الماء والسوائل وشاي الأعشاب، يحسن من عملية الهضم.
7- من المهم عدم شرب مشروبات الكافيين بعد الوجبات الرئيسية مباشرة، وينصح بالانتظار لمدة ساعة على الأقل.
8- النوم مباشرة بعد وجبة الغذاء أو العشاء يسبب عسر الهضم، وينبغي تجنب ذلك خاصة في عيد الأضحى.
9- كثرة الأصناف الغذائية في الوجبة الواحدة يسبب تلبك معوي ويسبب عسر في الهضم.

 

هي 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
62be92b24c59b744d8439984

طبيب روسي يحدد ثلاثة أخطاء قاتلة للمصابين بارتفاع مستوى ضغط الدم

tbl_articles_article_28535_873c54dcaec-a146-43e0-a1f8-b5652b5eaf8c

ما هي أسباب كثرة حركة الطفل الرضيع أثناء النوم؟

tbl_articles_article_27747_3713924bd5b-1405-4106-a59c-70e3fab16e5a

ما هي وضعية الجنين الصحيحة قبل الولادة؟

blg-post_5e5e96ad7181c

تمارين رياضية قد تخفض الكوليسترول الضار في الجسم

shutterstock_1521684860-1-780x470

أعراض نقص الفسفور

2019_8_7_17_48_51_815

4 فوائد لتناول الأطعمة الخالية من الغلوتين

أخبار متعلقة
7059456-38561561

تمارين لشد الجسم قبل عيد الأضحى

جانب

ما هي أسباب ألم الجنب الايمن