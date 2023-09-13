نصائح مهمة للتعامل مع بثور الأذن

الوكيل الإخباري - قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأنف والأذن والحنجرة إن البثور التي تنشأ في الأذن تعتبر مزعجة للغاية، كونها تسبب الشعور بألم ضاغط في الأذن.



وأوضحت الرابطة أن نشوء بثور داخل الأذن يرجع إلى الشمع، الذي يتسبب في انسداد المسام.

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لا تفقع البثور!

وعن كيفية التعامل مع بثور الأذن، حذرت الرابطة من فقع البثور، وذلك للحيلولة دون وصول السائل القيحي إلى القناة السمعية. وبدلاً من ذلك، ينبغي التحلي بالصبر وعدم المساس بالبثور، ومنحها وقتاً كافياً كي تختفي من تلقاء نفسها، وعادة ما يستغرق ذلك من يومين إلى 3 أيام.



وخلال تلك الفترة يمكن تخفيف الألم من خلال بعض الوصفات المنزلية البسيطة، مثل وضع بعض قطرات من زيت شجرة الشاي المضاد للالتهابات على عود قطني، ومسح موضع البثور برفق وحذر. وللمساعدة في القضاء على القيح، يمكن وضع كمية قليلة من مرهم الزنك على موضع البثور بواسطة عود قطني.



وينبغي استشارة الطبيب في حالة عدم اختفاء البثور، أو في حالة الشعور بوجود التهاب كبير داخل الأذن.

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