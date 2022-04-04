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الإثنين، 04-04-2022 02:41 م

نصائح مهمة لمقاومة الجفاف والتعب خلال شهر رمضان

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الوكيل الإخباري - يؤدي إهمال البشرة والمناطق الحسّاسة من الوجه خلال شهر رمضان المبارك إلى جفافها وظهور علامات التعب عليها، لذلك نقدم لكِ نصائح سهلة التطبيق تساعدك على تخطّي مشكلة الجفاف وتعزّز جمال ملامحك.

في البداية يمكنكِ التخلص من مظهر التعب حول العينين من خلال تحضير قناع طبيعي له تأثير فوري، ويعزز إشراقة النظرة.

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ولتحضيره امزجي ملعقة من الطحين، مع ملعقتين من الحليب الفاتر، وملعقة من ماء الورد، ونصف ملعقة من زيت الزيتون وزيت اللوز.


مدّي المزيج على قطعتين من الشاش المعقّم، وضعي الشاش تحت عينيك لإزالة الهالات السوداء. اتركي القناع لمدّة 3 دقائق، بعدها اغسلي عينيك بماء فاتر.


وكذلك لا بدّ من الانتباه الى ان السّهر يوميا في شهر رمضان، وعدم التمتّع بساعات كافية من النوم المريح، وغيرها من الأمور التي تساهم في انتفاخ الجفون وظهور علامات التعب في محيط العينين. ولتفادي هذه المشاكل، تجنّبي السّهر لساعة متأخرة من الليل يومياً، وابتعدي عن المأكولات الدسمة، خصوصا المقالي ورقائق البطاطا والمكسّرات المُملّحة.


واحرصي على شرب كمية كافية من المياه، ونامي ورأسك مرفوع فوق وسادة تجعل مستوى رأسك أعلى من جسمك لتحفيز الدورة الدموية وتسهيل التصريف اللمفوي.


ومن المفيد أيضاً المواظبة على استعمال كريم العينين المرطّب، ما يساعد على إنعاش النظرة وتلطيف انتفاخات الجفون. وكذلك للحفاظ على تألق بشرتك خلال شهر رمضان استعملي سيروم العناية المرطبة، لأن تركيبتها معزّزة بالمستخلصات التي ترطب البشرة بعمق وتمدّها بالفيتامينات ومضادات الأكسدة الضرورية لصحّتها ونضارتها. 

 

لها 

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