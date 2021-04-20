نصائح هامة تمنعك من تناول السكريات واكتساب الوزن

الوكيل الاخباري - من المهم جداً الحد من استهلاك السكر الذي بات يعتبر السُّم الأول في العالم. فهذا يساهم في الحفاظ على جسم سليم وصحي. ولأنكم قد تجدون صعوبة في التخلّي عن المذاق الحلو، ندعوكم إلى اتباع هذه النصائح المفيدة:

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- من الممكن تناول الطعام بدافع الشعور بالعطش لا الجوع. ولهذا ننصح في هذه الحالة بشرب الماء بدلاً من تناول المأكولات التي تحتوي على السكر في الفترات الفاصلة بين الوجبات الرئيسة.



- عند الرغبة في تناول الطعام خارج مواعيد الوجبات الأساسية اليومية، من المهم تناول الخضار لا إلى السكريات. فهذا يمدّ الجسم بالماء والمغذيات لا بالسكر.



- من المهم الحرص على النوم لعدد ساعات كافية منعاً لحدوث أي اضطراب في عملية الأيض. فالمعاناة من نقص النوم يمكن أن تدفع إلى تناول السكريات والأطعمة التي تحتوي على عدد كبير من السعرات الحرارية.



- من الضروري أيضاً تناول الوجبات الرئيسة الثلاث في مواعيدها، فهذا يمكن أن يحد من الرغبة في أكل الحلويات عند الشعور بالجوع خلال ساعات النهار.

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