نصائح هامة كي لا تتحوّل فرشاة الأسنان إلى خطر

الوكيل الاخباري - علينا جميعاً الانتباه الى بعض التعليمات كي لا تتحول فرشاة الأسنان من أداة صحية إلى حامل للبكتيريا الضارة، وفق الحساب الرسمي لمديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة "صحة جدة" الذي طرح النقاط التالية في ظل الأسبوع الخليجي لصحة الفم والأسنان:

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1- عينيك تحمي أسنانك: إذا رأيت أي بقايا من معجون الأسنان، أو الطعام على الفرشاة، فاشطفها قبل الاستخدام.



2- تبديل الفرشاة كل 3 أشهر: بعد فترة من استخدام الفرشاة، تتغير خواص شعيراتها لتصبح أخشن على اللثة.



3- لا تشارك فرشاة الأسنان مع شخص آخر: تجنب تخزين فرش أسنان أفراد العائلة في كوب واحد.



4- لا تغطي الفرشاة: تغطية الفرشاة قد يعزز من نمو البكتيريا والعفن على شعيراتها.



5- نظف الكوب الحامل للفرشاة وذلك لمنع تكون البكتيريا بداخله.



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