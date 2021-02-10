الأربعاء 10-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

توضيح حول موعد صرف الدفعة الاولى من الدعم التكميلي

حقيقة وفاة أشخاص تلقوا لقاح كورونا بالاردن

وزارة العمل تنفي ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي

توزيع مساعدات على اسر اردنية

توضيح من التربية حول تسليم الكتب المدرسية

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في اربد - اسماء

الأرصاد الجوية تحذر تحت طائلة المساءلة القانونية

اطلاق خدمة اصدار وتجديد جواز السفر للاردنيين الكترونيا في مصر وتركيا

وزير التنمية الاجتماعية : لجنة لمتابعة مراكز ذوي التحديات

وفاة حدث في مشاجرة بعمان

الأربعاء، 10-02-2021 03:58 م

نصائح هامة لإعادة عمل الرئتين بعد التوقف عن التدخين

تدخين


الوكيل الاخباري - قدم طبيب روسي عددا من النصائح والإرشادات لإعادة عمل الرئتين بطريقة جيدة بعد التوقف عن التدخين.

اضافة اعلان

وقدم الطبيب أركادي فيرتكين، في مقابلة مع صحيفة "أرغومينتي اي فاكتي"، مجموعة من النصائح حول تحسين الصحة بعد الإقلاع عن التدخين.


وحث الطبيب على التحرك أكثر وممارسة النشاط البدني. لمساعدة الرئتين، كما وأوصى بتمارين التنفس. ونصح بالابتعاد عن تناول الحبوب، مشيرا إلى أن عملية إصلاح أنسجة الرئة ستكون بطيئة.


وقال فيرتكين أيضا إنه إذا تركت السجائر خاصة في ظل وجود أمراض مثل السكري والسمنة وارتفاع ضغط الدم فمن الأفضل الخضوع لفحص طبي وفقا للطبيب، وينصح بإجراء فحص دم، وفحص عمل نظام القلب والأوعية الدموية، واستشارة طبيب أمراض الرئة.


وفقا لفيرتكين، فإن السعال جزء من عملية تطهير الرئتين ويمكن أن يستمر لفترة طويلة.

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
200323115433010_أعشاب-تخسيس-الوزن

أعشاب تأثيرها مذهل في محاربة الالتهابات ..إليك أهمها

4852341-1983278569

7 إشارات تنذر بالإصابة بسكتة دماغية صامتة

emarat-news_2021-01-18_02-00-19_698966

5 أطعمة تجنبك من حساسية الأسنان.. تعرّف إليها

بخدعة-بسيطة-تخلصي-من-الملح-الزائد-في-الكفتة

تجنبيها فوراً.. أخطاء في الطهي تزيد ملوحة الطعام

1118006-2102337288

فوائد غير متوقعة لـ 'حمية اللوز' اليومية

unnamed

تحذير من مرض شائع يصيب الكلى ويسبب عواقب خطيرة

أخبار متعلقة
iStock-599959942

لتجنب التأخر عن العمل.. أسرار للاستيقاظ المبكر بعد السهر ليلاً

220152172244

الكشف عن أحد الأعراض المشبوهة لسرطان البنكرياس

التونة-المطبوخة

نصائح عليك اتباعها عند شراء التونة.. تعرّف عليها

20191202024600460

تخلص من السعال بعلاجات طبيعية من منزلك

صورة-داخلية-1-64 (Custom)

علماء يجرون مقارنة بين الإصابة بكورونا ومرض الالتهاب الرئوي الشائع