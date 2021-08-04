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الأربعاء، 04-08-2021 10:12 م

نصائح هامة لتجنب آلام الرسغ

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الوكيل الإخباري - الرسغ من أكثر المفاصل نسبيا استعمالا، ويتألف هذا المفصل المعقد من ثماني عظام صغيرة مرتبة بشكل صفين بالإضافة إلى عظام الساعد والأربطة والأوتار، مما يجعل حركة المفصل محدودة نسبيا مقارنة بمفاصل أخرى مثل مفصل الكتف.

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ونتيجة لكثرة الاستعمال، فإن مفصل الرسغ يكون معرضا للكثير من الإصابات والالتواءات، بالإضافة إلى حالات مرضية يتسبب بها الإجهاد والضغط على المدى الطويل، مثل متلازمة النفق الرسغي.

 

ولأنه من المستحيل أن تمنع الأحداث غير المتوقعة التي غالبًا ما تسبب إصابات الرسغ، ولكن قد توفر النصائح الأساسية التالية بعض الحماية:


1- بناء عظام قوية قد يساعد الحصول على كميات مناسبة من الكالسيوم، أي 1200 ملجم من الكالسيوم للسيدات فوق سن 50 عامًا، أو 1000 ملجم يوميًا لمعظم البالغين، في منع الإصابة بالكسور.

2- الحذر من السقوط يعد السقوط إلى الأمام على يد ممدودة السبب الرئيسي لمعظم إصابات الرسغ، وللمساعدة في منع السقوط، احرص على ارتداء أحذية متزنة، وتخلص من مصادر الخطر المنزلي، مثلا، وفر الإضاءة الكافية في مكان المعيشة، وثبّت مقابض ارتكاز في الحمام، ودرابزين على السلالم إذا لزم الأمر.
 
3- ارتداء الملابس الواقية في الأنشطة الرياضية احرص على ارتداء واقي الرسغ في الأنشطة عالية الخطورة مثل كرة القدم والتزلج على الجليد والتزحلق.

4- الانتباه للعوامل الخاصة بمكان العمل إذا كنت تقضي أوقاتًا طويلة في استخدام لوحة المفاتيح، فخذ قسطًا من الراحة بشكل منتظم، وعند الكتابة، احتفظ برسغك في وضعية مريحة ومحايدة، وقد يساعد استخدام لوحة مفاتيح مريحة أو وضع قطعة من الفوم أو الهلام في دعم الرسغ.

 

المصدر - صحتك 

 




 

 


 

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