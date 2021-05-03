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الإثنين، 03-05-2021 12:15 م

نصائح هامة لتجنب انتفاخ البطن بعد تناول وجبة دسمة

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الوكيل الاخباري - يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة انتفاخ البطن بعد تناول وجبة دسمة خلال المساء، وهذا الأمر يؤثر على مزاجهم وسلوكهم اليومي.

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وكشفت دراسة طبية جديدة نشرها موقع "مديم فوروم" الروسي عن الطرق التي يمكن من خلالها تخفيف أعراض انتفاخ البطن بعد وجبة عشاء ثقيلة.


يذكر أن انتفاخ المعدة يحدث عندما يمتلئ الجهاز الهضمي بالهواء أو الغازات، حيث تبدو المعدة ممتلئة أو مشدودة ما يسبب في بعض الوقت آلام حادة.


بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون الانتفاخ مصحوبًا بأعراض أخرى مثل قرقرة في المعدة، بالإضافة إلى الغازات.

وبحسب الدراسة للتخفيف من الإنتفاخ ينصح بشرب مغلي الزنجبيل والنعناع التي بدورها تقوم بتخفيف الغازات وتسريع الهضم.


كما يوجد مركب شبيه بالدوبامين وله تأثير مريح على العضلات التي تشكل معدة الجهاز الهضمي ويتألف المركب من 1-2 ملاعق صغيرة من بذور الشمر الطازجة وكوب ماء مغلي.


- مغلي الزنجبيل
يمكن أن يساعد الزنجبيل في تخفيف عسر الهضم. تظهر الأبحاث أن مستخلص الزنجبيل طارد للريح، مما يعني أنه يمكن أن يساعد في منع الغازات أو المساعدة في إزالة الغاز من الجسم.


- مغلي النعناع
يحتوي النعناع على خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للميكروبات، وشرب مغلي النعناع يمكن أن يحسن عملية الهضم. يتم تحضيره من أوراق النعناع والزيت.

 

سبوتنيك

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