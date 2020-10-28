الأربعاء 28-10-2020
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الأربعاء، 28-10-2020 01:03 م

نصائح هامة لتفادي تساقط الشعر في الشتاء

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الوكيل الاخباري - يعتبر تساقط الشعر من أكبر المشاكل التي يعاني منها معظم الاشخاص خلال أشهر الشتاء الباردة، حيث يعاني الأشخاص أصحاب الشعر الرقيق من تساقط الشعر بشكل أكبر خلال فصل الشتاء، وذلك لأنه في الشتاء يمتص الهواء الجاف كل الرطوبة من فروة الرأس ويجعلها جافة، ويؤدي بدوره هذا الجفاف إلى تكسر الشعر وتساقطه.

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فيجب على هؤلاء الأشخاص أن يكونوا أكثر حذرا بهذا الشأن، وعليهم أن يولوا شعرهم عناية فائقة واهتمام خاص خلال هذه الفترة.

 

إليك بعض النصائح التي تساعدك بالتقليل من تساقط الشعر في الشتاء:
- قص الشعر باستمرار:

يجب قص الشعر بشكل منتظم كل 4-8 أسابيع للحفاظ على صحته، لن يخفف فقط من تساقط الشعر، بل سيساعد أيضا على إزالة الأطراف المتقصفة ومنع تلف الشعر، كما سيحفز نمو الشعر أيضا.


- التدليك بالزيت الساخن:

هو أفضل علاج عندما يفسد الشتاء الشعر ويتلفه، إذ أنه يقوي ويغذي فروة الرأس ويجعل الشعر لامعا من جديد، يمكن استخدام زيت جوز الهند لهذا الأمر.


- علاج الشعر بالبخار:

هذا العلاج يساعد على ترطيب فروة الرأس وتقوية الشعر لمنع تساقطه، ويجعل الشعر لامعا وناعما، لذا يجب الحرص على تطبيقه باستمرار.


- تجنب استخدام المجفف الكهربائي:

من الأفضل ترك الشعر ليجف بشكل طبيعي، وتجنب استخدام المجفف الكهربائي قدر الإمكان لكونه يسهم في تكسر الشعر وامتصاص كل الرطوبة منه، بالإضافة لذلك يجب تجنب الخروج بشعر مبلل لأن هواء الشتاء الجاف سيجعل الشعر جافا ويسبب تقصفه.


- تجنب الاستحمام بالماء الساخن:

قد يؤدي غسل الشعر بالماء الساخن لفترة طويلة إلى جفافه وتجعده، مما قد يؤدي إلى تلف الشعر بشكل لا يمكن إصلاحه، لذلك، لا بأس في الاستحمام بماء ساخن ولكن لمدة 10 دقائق فقط.

 

سبوتنيك

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