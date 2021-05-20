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الخميس، 20-05-2021 12:19 م

نصائح هامة لجعل حساسية حبوب اللقاح أقل تأثيرا !

حساسية


الوكيل الاخباري - مع حلول فصل الربيع يواجه ملايين الأشخاص حول العالم مشكلة حساسية حبوب اللقاح. ومن الممكن التخفيف من تأثيرها من خلال القيام ببعض الخطوات. ومن هذه الخطوات ما ذكره تقرير لموقع صحيفة Le Figaro الفرنسية، بحيث أشار إلى أن من الضروري، إلى جانب تناول الأدوية المضادة للحساسية، غسل الشعر قبل النوم فضلاً عن غسل الأنف بانتظام بالمحاليل المناسبة. فهذا يساعد على إزالة الجزيئات المسبّبة للحساسية.

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كذلك من الضروري تجنّب ممارسة التمارين الرياضية في الهواء الطلق والتدرّب في النادي الرياضي او المنزل. ومن المهم أيضاً في هذه الحالة عدم فتح نوافذ المنزل في الصباح لأن هذه المرحلة من النهار تشهد أكبر تجمّع لجزيئات حبوب اللقاح في الهواء.


ومن الخطوات التي يجب الانتباه إليها، تبليل كمّادة بالماء ووضعها على العينين. وهي النصيحة التي يقدّمها الطبيب ستيفن تيلز من American College Of Allergy. فهذا يساعد برأيه على تهدئة العيون والجيوب الأنفية في الوقت نفسه.

 

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