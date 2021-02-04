نصائح هامة لحل مشكلة حكة الاكزيما المزعجة

الوكيل الاخباري - يعاني الكثير من الأشخاص من أعراض الأكزيما المزعجة التي تسبّب الحكة والحرق والألم. وهذا قد يؤدي إلى اضطرابات في النوم لديهم. لكن من الممكن التخلص من هذه المشكلة من خلال اتباع بعض النصائح المفيدة، ومنها:

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- يجب تعديل درجة حرارة غرفة النوم والحرص على أن يكو ن الجو منعشاً. ولهذا من الأفضل أن تكون درجة الحرارة أقل من درجة المحيط بـ3 مئوية. ومن المهم وضع جهاز لسحب الرطوبة.



- من الضروري جداً في هذه الحالة اختيار أغطية سرير مصنوعة من القطن. فهذا يمنع تراكم العث وبقايا الجلد الميت إلى حد ما. وهكذا يمكن التخلص من عاملين يساهمان في تحفيز أعراض الإكزيما.



- تطبيق كريم مرطّب قبل النوم. فهذا يحد من الجفاف الذي يعتبر من العوامل المسبّبة لتفاقم الحكة والألم. ومن المهم في هذه الحالة أيضاً، اختيار كريم مناسب للبشرة الحساسة. كما يجب تجنب استخدام أنواع الكريمات المعطّرة لأنها يمكن أن يسبب تفاقم الأعراض.



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