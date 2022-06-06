الوكيل الإخباري - نصائح هامة للأمهات اللاتي يرضعن أطفالهن الحليب الصناعي، نستهدف من خلالها استفادة الطفل الرضيع من فوائد الحليب الصناعي لتعزيز مراحل نموه بالشكل الصحي، فعلى الرغم من أن الرضاعة الطبيعية هي الأفضل، إلا أن هناك بعض الأمهات قد يجبرن على إعطاء أطفالهن الحليب الصناعي، خصوصاً إذا كانوا يعانين من ضعف في إدرار الحليب، ما يضر بنمو الطفل، وكذلك إذا كانوا يعانين من أمراض معينة قد تجعل الرضاعة الطبيعية أكثر ضرراً على أطفالهن.

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نصائح هامة للأمهات تسهل تناول الرضيع الحليب الصناعي



1- اتخاذ الوضع الصحيح عند إرضاع الطفل الحليب الصناعي، إذ يرفع رأس الطفل قليلاً ويكون في وضع مستقيم.

2- منع اطعام الطفل الحليب الصناعي أثناء الاستلقاء، لأن الحليب الصناعي يمكن أن يمر في الأذن الوسطى مسبباً التهاب الأذن.

3- يجب ميل الزجاجة حتى تمتلئ الحلمة بالحليب، وذلك لتقليل الهواء ومنع فرص امتلاء معدة الطفل بالغازات.

4- التأكد من تدفق الحليب الصناعي ببطء وثبات، لأن تدفق الكثير من الحليب قد يسبب الاختناق، والأقل من اللازم لن يشبع الطفل.

5- لا تجبري الطفل الرضيع أبداً على الرضاعة، ولا تدفعي الحلمة إلى فمه، حتى لا يؤدي ذلك إلى نفوره من زجاجة الرضاعة الصناعية.

نصائح هامة للأمهات لتعزيز استفادة الرضيع من فوائد الحليب الصناعي



1- إرضاع الطفل عندما يكون جائعاً، لذا ابحثي عن علامات الجوع مثل " مص الإبهام".

2- التحقق من أن الطفل مرتاح للحلمة، مع التحلي بالصبر لحين تعوده على الأفضل له.

3- تعقيم الزجاجات هو أهم شيء يجب القيام به، لذا قومي بتجفيف الزجاجات واحتفظي بها في حاوية محكمة الإغلاق.

4- تحضير الكميات المناسبة فقط للطفل من الحليب الصناعي، مع ضرورة التخلص من الباقي.

5- عدم المبالغة في تعقيم وتنظيف زجاجات الحليب الصناعي، لتفادي ضعف الجهاز المناعي للطفل.

6- الرجوع إلى الطبيب المعالج على الفور في حال حدوث أي مضاعفات للطفل.

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