الإثنين 09-11-2020
الوكيل الاخباري

الخصاونة يغرد على تويتر في ذكرى تفجيرات عمان

أردنيون عبر برنامج الوكيل : دعوة للجميع للمشاركة بالاقتراع

تعليق الدوام في بنك تنمية المدن والقرى اليوم

تعديل مواعيد مستشفى الجامعة

بدء تنفيذ الخطة الأمنية قبــــل الانتخابات

صرف رواتب التعليم الإضافي

الصمت الانتخابــي يدخل حيز التنـــفيذ

أسعار الذهب الإثنين 9/11/2020

أجواء لطيــفة اليوم

فريق من الخدمات الطبية يجري عملية نادرة لمصابة بفيروس كورونا




الإثنين، 09-11-2020 10:06 ص

نصائح هامة للتخلص من حبّ الشباب نهائياً

7ab-shabab-care-clean2015


الوكيل الاخباري - يواجه الكثير من الاشخاص مشكلة جمالية تفسد كل الإطلالات ويمكن أن تؤدي إلى فقدان الثقة بالنفس، ألا وهي ظهور حبّ الشباب، ويمكن التخلص منها باتباع طرق العناية الطبية، وكذلك الاستفادة من خصائص بعض المكونات المنزلية الطبيعية المفيدة.

اضافة اعلان

لكن ما لا يعرفه الكثير هو أنه يمكن استعادة نقاء البشرة وصفاءها وجمالها من خلال اتباع خطوتين أساسيتين هما:


- تغيير غطاء الوسادة بانتظام، لأنه يمتص الزهم الذي تفرزه البشرة ويصبح موطناً مهماً لنمو البكتيريا الضارّة التي تؤدي الى نمو البثور على البشرة.


- تطبيق قناع ليلي من عصير حبّة ليمون واحدة ممزوج جيداً مع بودرة حبّتين من الأسبرين، على مناطق نمو البثور. فهذا القناع يعمل على تعقيم البثور وتجفيفها، ويجب تركه على الوجه حتى صباح اليوم التالي ثم غسله بالماء الفاتر.

وللتخلص أيضا من حبّ الشباب، يجب الحرص على اتّباع نظام حياتي وغذائي صحي وعدم تناول الأطعمة الغذائية التي تعزّز هذه المشكلة، كتلك الغنية بالسكريات والدهون.

 

لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
5fa3f02c42360449e614e3f1

تقرير يكشف مدة عيش فيروس الإنفلونزا على الأسطح والجلد

2020_11_8_12_49_57_291

أطعمة صحية تسيطر على الجوع

2020_3_15_16_47_53_461

للحد من تناول الطعام عند الشعور بالتوتر.. إليك هذه النصائح

أسباب_تشقق_الشفاه_عند_الأطفال

علامات في الفم تدل على نقص عناصر أساسية هامة في الجسم

2018_6_9_8_53_11_858

مع قدوم فصل الشتاء.. إليك قائمة بأفضل المشروبات الساخنة

15955410569557001

اختبار منزلي بسيط لكشف مستوى التوتر!