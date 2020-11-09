نصائح هامة للتخلص من حبّ الشباب نهائياً

الوكيل الاخباري - يواجه الكثير من الاشخاص مشكلة جمالية تفسد كل الإطلالات ويمكن أن تؤدي إلى فقدان الثقة بالنفس، ألا وهي ظهور حبّ الشباب، ويمكن التخلص منها باتباع طرق العناية الطبية، وكذلك الاستفادة من خصائص بعض المكونات المنزلية الطبيعية المفيدة.

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لكن ما لا يعرفه الكثير هو أنه يمكن استعادة نقاء البشرة وصفاءها وجمالها من خلال اتباع خطوتين أساسيتين هما:



- تغيير غطاء الوسادة بانتظام، لأنه يمتص الزهم الذي تفرزه البشرة ويصبح موطناً مهماً لنمو البكتيريا الضارّة التي تؤدي الى نمو البثور على البشرة.



- تطبيق قناع ليلي من عصير حبّة ليمون واحدة ممزوج جيداً مع بودرة حبّتين من الأسبرين، على مناطق نمو البثور. فهذا القناع يعمل على تعقيم البثور وتجفيفها، ويجب تركه على الوجه حتى صباح اليوم التالي ثم غسله بالماء الفاتر.



وللتخلص أيضا من حبّ الشباب، يجب الحرص على اتّباع نظام حياتي وغذائي صحي وعدم تناول الأطعمة الغذائية التي تعزّز هذه المشكلة، كتلك الغنية بالسكريات والدهون.

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