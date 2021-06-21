نصائح هامة للتعامل مع أعراض متلازمة ما بعد استئصال المرارة

الوكيل الإخباري - استئصال المرارة هي عملية شائعة، وقد يعاني بعض الأشخاص بعد استئصال المرارة من أعراض مزعجة تعرف بمتلازمة ما بعد استئصال المرارة (Post Cholecystectomy Syndrome)، وقد يحتاج المصاب لتعديل نمط تغذيته لتخفيف الأعراض المزعجة لهذه المتلازمة.

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وقد تساعد التعديلات الغذائية في التعامل مع هذه الأعراض المزعجة، وهذا بالرغم من عدم وجود نظام غذائي خاص بإستئصال المرارة يجب عليك اتباعه، ولكن هناك بعض الأشياء التي يجب أن تضعها بعين الاعتبار :

1- فهم سبب الإسهال، ويبدو أنه مرتبط بإفراز الصفراء مباشرة إلى الأمعاء، ففي الأحوال الطبيعية، تعمل المرارة على جمع الصفراء وتركيزها ثم تطلقها عند الأكل للمساعدة في هضم الدهون، ولكن مع استئصال المرارة، تصبح الصفراء أقل تركيزًا، وتفرز بشكل مستمر للأمعاء، ويكون لها أثر الملين.

2- كمية الدهون التي تأكلها في المرة الواحدة تعتبر عاملا مهما، فإن الكميات الصغيرة من الدهون أسهل في الهضم، بينما يمكن أن تظل الكميات الكبيرة بلا هضم وتسبب الغازات والانتفاخ والإسهال.

* تعديلات النظام الغذائي بعد استئصال المرارة

وعلى الرغم من عدم وجود نظام غذائي محدد لاستئصال المرارة، فإن النصائح التالية قد تحد من مشكلات الإسهال بعد العملية:

1- عدم الإفراط في تناول الدهون، وتجنب الأطعمة الغنية بالدهون، والأطعمة المقلية، والصلصات وأنواع الحساء الدسمة على الأقل لمدة أسبوع بعد الجراحة، وبدلاً من ذلك اختر الأطعمة الخالية من الدهون أو قليلة الدهون، وتعد الأطعمة قليلة الدهون هي تلك التي لا تزيد الدهون بها عن ثلاثة غرامات في الوجبة الواحدة، افحص الملصقات واتبع حجم وجبة الطعام المبينة.



2- زد من كمية الألياف في نظامك الغذائي، ويمكن أن يساعدك ذلك في استعادة الخصائص الطبيعية لخروج البراز، وأضف إلى نظامك الغذائي الألياف القابلة للذوبان، مثل الشوفان والشعير، ولكن احرص على زيادة كمية الألياف تدريجيًا، خلال بضعة أسابيع على سبيل المثال؛ لأن الإفراط في تناول الألياف في البداية قد يفاقم من الغازات والتقلصات.



3- تناول وجبات أصغر على فترات أقل، وقد يضمن ذلك الاتساق بشكل أفضل مع الصفراء بحالتها الراهنة، ويجب أن تتضمن الوجبة الصحية كميات أصغر من البروتينات الخالية من الدهون مثل الدجاج أو السمك أو الألبان خالية الدسم، إلى جانب الخضروات والفاكهة والحبوب الكاملة.



حاول أيضًا الحد من الأطعمة التي عادةً ما تسبب تفاقم الإسهال، وتشمل الأمثلة عليها:

- الكافيين

- منتجات الألبان.

- الأطعمة الدهنية.

- الأطعمة شديدة الحلاوة.

المصدر - صحتك