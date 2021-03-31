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الأربعاء، 31-03-2021 02:16 م

نصائح هامة للتغلب على أعراض حساسية الربيع

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الوكيل الاخباري - يعاني الكثير من الأشخاص، خلال فصل الربيع، من أعراض الحساسية بسبب انتشار حبوب اللقاح والأتربة في الهواء.

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ويقول الطبيب مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن أهم أسباب حساسية الربيع، هو مقاومة الجهاز المناعي للمواد التي لا يتعرف عليها مثل الأتربة وحبوب اللقاح المنتشرة في الهواء، بحسب ما نشره موقع "مصراوي".

 

وأضاف أن هذه المواد تنتجها الأشجار والأعشاب المختلفة في فصل الربيع لعمليّة التلقيح، وتنتقل إلى الجسم عن طريق اللمس أو التنفس، وتسبب تهيج العين والأنف والجلد.


وأشار إلى أن حبوب اللقاح التي تحملها الرياح والأتربة، تسبب مرض البعض بعد استنشاق الأتربة، ما يؤدي لحدوث تهيج في الأغشية المخاطية.


وقدم الطبيب المصري بعض النصائح لتجنب الإصابة بحساسية الربيع، ومنها:

- غسل اليدين بشكل دائم ودوري.

- تنظيف الأنف و"الغرغرة" بشكل دائم.

- ارتداء الكمامة بشكل مستمر.

- تغيير الملابس والاستحمام فور الوصول للمنزل.


كما نصح بالتخلص من السجاد والستائر في الوقت الحالي لأنها مليئة بحبوب اللقاح والأتربة، والحد من الخروج إلى المتنزهات والحدائق في هذه الفترة، وإغلاق جميع النوافذ لمنع حبوب اللقاح من دخول المنزل، وتناول الأطعمة والفواكه التي تحتوي على فيتامين "سي".


وشدد على ارتداء النظارة حال الخروج من المنزل، والحذر من الحيوانات الأليفة بالمنزل لأنها قد تحمل حبوب لقاح وأتربة.

 

سبوتنيك

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