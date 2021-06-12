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السبت، 12-06-2021 04:30 م

نصائح هامة للحد من ظاهرة جفاف العين

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الوكيل الإخباري - تُساعد الدموع على ترطيب العين، وتقلل من خطر إصابتها بالعدوى، كما تحافظ على سلامة وصحَّة سطح العين، أو ما يُسمَّى بالقرنيّة، وفي حال عدم إنتاج العين لكمِّيات كافية من الدموع فهذا يجعل من الصعب المحافظة على صحَّة العين، ويُسبِّب جفاف العين، ويحدث هذا لأسباب كثيرة، منها: استعمال العدسات اللاصقة، وبعض أنواع الأدوية، والمناخ .

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قد تُساعد بعض التغيرات والعادات اليومية على التخلُّص من جفاف العين، ومنها:
1- إغلاق العينين لمُدَّة عشر ثوانٍ كلّ خمس إلى عشر دقائق في حال الإصابة بجفاف العين نتيجة عدم الترطيب الكافي خلال القراءة، أو مشاهدة التلفاز لفترات طويلة .

2- تناول حبوب زيت السمك، أو أيِّ عنصر غذائي غني بالأوميغا 3 يوميّاً؛ لمنع حدوث جفاف في العين.
3- استخدام مرشحات الهواء (بالإنجليزيّة: Air filter) في حال وجود رياح مغبرة؛ لأنَّ الغبار يزيد من أعراض جفاف العين .

4- استخدام مرطبات الهواء ليُصبح الهواء رطباً، ممَّا يُقلِّل من تبخُّر الدموع من العين، ويزيد من راحة العينين.

5- تجنُّب الحركة السريعة للهواء من المراوح؛ لأنَّها تزيد من جفاف العين.

6- استخدام الدموع الصناعيّة (بالإنجليزيّة: Artificial tears) على شكل قطرات للعين؛ لترطيب سطح العين، ويُمكن استخدامها أربع مرَّات يوميّاً، أو كُلَّما دعت إليها الحاجة، ويوصي الأطباء بالمحلول الخالي من الموادّ الحافظة لأولئك الذين يرغبون في استخدام الدموع الصناعيّة أكثر من ستِّ مرَّات في اليوم.

 

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