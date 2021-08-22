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الأحد، 22-08-2021 09:30 م

نصائح هامة للعودة للمدارس خلال جائحة كورونا

مدارس-الإمارات


الوكيل الإخباري - مع الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد، تكون الصحة والنظافة على قمة أولوياتك كأم، ولكن للأسف فإن المطهر المعتاد الذي تستخدمينه قد لا يكون قادراً على القضاء الكامل على البكتيريا والجراثيم من منزلك.

اختيارك المثالي للحفاظ على صحة عائلتك من الفيروسات خلال العام الدراسي الجديد هو منظف زوفلورا، حيث إن تركيبة زوفلورا 3 في 1 الفعالة، قادرة على التخلص من 99.9% من البكتيريا والفيروسات، بينما تعطي منزلك عطراً جميلاً يستمر طويلاً، ما يمنحك منزلاً نظيفاً وصحياً، تفوح منه رائة عطرة لساعات طويلة.

وفي ما يلي أهم أربع طرق لاستخدام زوفلورا في الحفاظ على عائلتك ومنزلك بأمان بعيداً عن الفيروسات:

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1- نظفي أشياء طفلك بصورة منتظمة
احرصي على تنظيف أشياء طفلك بصورة منتظمة، لأنها قد تجمع البكتيريا والفيروسات المضرة حتى إن كانت نظيفة ظاهرياً.
وللحفاظ على أغراض طفلك خالية من الفيروسات والبكتيريا، أفرغي حقيبة طفلك بمجرد رجوعه من المدرسة، ونظفي كل أدواته المكتبية بدقة باستخدام زوفلورا المخفف (خففيه بنسبة 1:40 في ماء).


2- طهّري سيارتك
سواء كنتِ تستخدمين السيارة لتوصيل أبنائك من وإلى المدرسة، أو لاصطحابهم إلى أنشطتهم المختلفة بعد المدرسة، فسيارتك قد تحمل الكثير من البكتيريا والجراثيم على المقابض والأسطح الأخرى.
لذا احرصي على رش زوفلورا ببساطة (خففي 1 غطاء 10 مل زوفلورا في 400 مل ماء في رشاش فارغ)، لتطهير سيارتك من الداخل، الأمر الذي لن يقضي على الجراثيم المضرة فحسب، بل أيضاً يعطي سيارتك رائحة عطرة جميلة تدوم طوال رحلتك.

3- حافظي على أرضيات منزلك خالية من الجراثيم
مع عودة طفلك من المدرسة، قد يجلب معه الجراثيم المؤذية من الخارج، لذا لا تكتفي بتنظيف الأرضيات يومياً، بل احرصي أيضاً على تطهيرها.
وللحفاظ على أرضيات منزلك نظيفة وصحية، أضيفي 4 أغطية كاملة من زوفلورا لكل 1.6 لتراً من الماء في دلو للمسح والتطهير. (نرشّح لكِ عطر زوفلورا الوردي "بلوبل وودز" للقيام بهذه المهمة).

4- لا تتجاهلي البقع الظاهرة
الأشياء التي تُستخدم يومياً، مثل مقابض الأبواب، والآي باد، والريموت كونترول، والأذرع المتحكمة بالألعاب، والموبايلات، ومفاتيح الكهرباء قد تصبح بسهولة مناطق مثالية لتكاثر للجراثيم، لذا امسحيها برفق بالقليل من زوفلورا المخفف للتأكد من سلامة طفلك من أي جراثيم مؤذية قد يأتي بها من المدرسة.

 

المصدر - نواعم 

 

 




 

 


 

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