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السبت، 19-06-2021 01:01 م

نصائح هامة للوقاية من أشعة الشمس الضارة

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الوكيل الإخباري - قد يسبب التعرض الزائد لأشعة الشمس بعض الأضرار الصحية.

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هذه بعض النصائح التي يمكنك فعلها لوقاية نفسك منها: 

 

1 - تجنب التعرض للشمس خلال ساعات الذروة:
بوجه عام، يقع الوقت الضار بين الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 2 بعد الظهر، تلك هي الفترة الرئيسية للتعرض للأشعة فوق البنفسجية الضارة بالبشرة، حتى في أيام الغيوم.


2 - احرص على ارتداء ملابس واقية.
يشمل هذا السراويل والقمصان بأكمام طويلة والنظارات الشمسية والقبعات، احرص على ارتداء قبعة عريضة الحواف أعلى الرأس، فكر أيضًا في الحصول على ملابس واقية من الشمس أو استخدم مظلة شمس.


3 - استخدم كريم الوقاية من الشمس.
ضع كريم الوقاية من أشعة الشمس بكميات وفيرة وأعد وضعه بإنتظام، خاصة بعد السباحة.

 

المصدر - صحتك 

 




 

 


 

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