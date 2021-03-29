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الإثنين، 29-03-2021 01:18 م

نصائح هامة لمن يشعر بالثقل أثناء تناول الطعام!

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الوكيل الاخباري - يشعر بعض الأشخاص بالنفخة ما إن يتناولوا كمية قليلة من الطعام. فإذا كنت من هؤلاء وترغب في التخلص من هذه المشكلة، ندعوك إلى اتباع هذه النصائح المهمة:

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- يجب أن تكون مدة تناولك للطعام 20 دقيقة كحد أدنى. فمن الضروري أن تمضغ الطعام جيداً ثم تبتلعه ببطء.


- الأفضل أن تتناول الأطعمة المتنوعة مثل الخضار والفواكه واللحوم والأسماك والنشويات. واحرص على ألاّ تضيف إلى الطعام الكثير من الملح أو السكر.


- اختار المأكولات الغنية بالألياف، لأن هذا يسهّل عملية المرور المعوي ويمنع حدوث النفخة.

- عليك أن تحرص على ترطيب جسمك من خلال شرب ما لا يقل عن ليتر ونصف إلى ليترين من الماء يومياً.


- من المفيد أن تتناول القليل من بيكرونات الصودا مع الماء أثناء تناول الطعام. فهذا يمنع الشعور بالثقل. لذا، ذوّب ملعقة طعام منها في كوب من الماء واشرب المزيج. وهكذا تمنع حدوث النفخة المزعجة.

 

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