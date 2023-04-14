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الجمعة، 14-04-2023 04:20 م

نصحية هامة اعرفها قبل تناول كعك العيد

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الوكيل الاخباري- حثت اختصاصية التغذية الروسية، جالينا ميزينتسيفا، على عدم الإفراط في تناول كعك العيد، موصية بتناول قطعة صغيرة فقط من الكعك لا تزيد عن 80-150 جراما.اضافة اعلان


ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، شددت الطبيبة الروسية على، أن الخطر الرئيسي الناجم عن سوء استخدام معجنات العيد يكمن في زيادة الوزن، مع ارتفاع مستوبات السكر في الدم، مؤكدة أن تركيبتها قد تفسد الأسنان.


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وتابعت الطبيبة، أنه بالإضافة إلى ذلك، إذا أفرطتَ في تناول المعجنات، فستتناول في هذا اليوم كمية أقل من المواد الغذائية المفيدة للصحة، مثل الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة، متابعة: من الأفضل عدم الإفراط في تناول كعكة العيد ، لذلك فإن هذه النصيحة ملحة بشكل خاص بالنسبة لأولئك الذين يعانون من مرض السكري ومقاومة الأنسولين والسمنة وارتفاع الكوليسترول وأمراض الجهاز الهضمي.

وأكدت الطبيبة الروسية، أن تناول الجبن القريش الخاص بعيد الفصح هو الأفضل، حسب الأخصائية، إذ أنه يحتوي على كميات أكثر من البروتين وأقل من الكربوهيدرات، في الوقت نفسه، فإن التوصيات هي نفسها: ألا تزيد كميته عن 150 جراما في اليوم.

 




 

 


 

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