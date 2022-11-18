السبت 19-11-2022
الوكيل الاخباري

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

الدفاع المدني يتعامل مع حريق كبير في الرصيفة

اندلاع حريق في محطة تعبئة غاز بالقرب من فسيفولوجك بمقاطعة لينينغراد

تشييع جثمان الفنان أشرف طلفاح في جحفية - صور

الفراية: سياستنا تسمح بزيارة أي شخص للأردن لتلقي العلاج

الضمان: التقديم لصرف الرصيد الادخاري لغايات العلاج بداية كانون الأول المُقبل

يوم طبي مجاني في بلدية الرصيفة غدا

روغوف: استهداف مستودع ذخيرة أوكراني ومصنع لمحركات الطائرات في زابوروجيه

إسناد تهمة القتل العمد والشروع به لخادمة إثيوبية

بعد انخفاض الذهب.. تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي محليا

الجمعة، 18-11-2022 10:22 م

نصف سكان العالم يعانون من أمراض الفم.. وهذه أبرزها

ؤرررر


الوكيل الاخباري - قالت منظمة الصحة العالمية، أمس الخميس، إن ما يقرب من نصف سكان العالم، أو 3.5 مليار شخص، يعانون من أمراض الفم، ومعظمهم في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

اضافة اعلان


وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، إن أكثر أمراض الفم شيوعاً هي تسوس الأسنان وأمراض اللثة الحادة وفقدان الأسنان وسرطان الفم.


وكشفت عن إصابة ما يقرب من 2.5 مليار شخص بتسوس الأسنان غير المعالج.
وأضافت أنه يتم تشخيص حوالي 380 ألف إصابة جديدة بسرطانات الفم كل عام.


واقترحت الوكالة أن تُدرج الدول خدمات صحة الفم العادلة كجزء من تخطيطها الوطني ودمج خدمات صحة الفم في نماذج الرعاية الصحية الأولية الخاصة بها. ( العربية نت )



 




 

 


 

إقرأ ايضا
16578975_303

دراسة : تمرين " الأيروبك" يحرم خلايا السرطان من الطاقة

image

تساقط الشعر ونزيف اللثة.. على ماذا يدلان؟

369555_4_1652652391

دواء جديد لخفض الكولسترول يحقق نتائج واعدة

61af57054c59b711534a1c02

5 اعراض شائعة قد تشير للاصابة بالسكري

علاج-غثيان-الحمل

5 أغذية تقلل غثيان الحامل

tbl_articles_article_24641_12558443bdd-e3ef-4b4a-ae97-aa17d2139a98

دراسة : الاقلاع عن التدخين في سن الخامسة والثلاثين يلغي المخاطر الصحية المصاحِبة له

أخبار متعلقة
سرطان

علامات تحذيرية لتجنب أكثر السرطانات شيوعا

65545284-b943-47df-aa08-92e2bd55a1ca

طبيب أسنان يحذر من 4 علامات ظاهرة لسرطان الفم