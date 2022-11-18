نصف سكان العالم يعانون من أمراض الفم.. وهذه أبرزها

الوكيل الاخباري - قالت منظمة الصحة العالمية، أمس الخميس، إن ما يقرب من نصف سكان العالم، أو 3.5 مليار شخص، يعانون من أمراض الفم، ومعظمهم في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

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وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، إن أكثر أمراض الفم شيوعاً هي تسوس الأسنان وأمراض اللثة الحادة وفقدان الأسنان وسرطان الفم.



وكشفت عن إصابة ما يقرب من 2.5 مليار شخص بتسوس الأسنان غير المعالج.

وأضافت أنه يتم تشخيص حوالي 380 ألف إصابة جديدة بسرطانات الفم كل عام.



واقترحت الوكالة أن تُدرج الدول خدمات صحة الفم العادلة كجزء من تخطيطها الوطني ودمج خدمات صحة الفم في نماذج الرعاية الصحية الأولية الخاصة بها. ( العربية نت )





