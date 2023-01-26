نصيحة بسيطة تساعدك على إدارة وزنك بسهولة

الوكيل الإخباري- يرغب الكثير من الأشخاص في فقدان وزن الجسم الزائد، والحصول على قوام مثالي ممشوق، إلا أن البعض يجد في ذلك صعوبة كبيرة لعدة أسباب.



قد يكون من الصعب الحفاظ على التغييرات التي يدخلها أولئك الراغبون في فقدان الوزن الزائد على أنماط حياتهم بمرور الوقت، نظرًا لأنها تتطلب مستويات عالية من التحفيز والجهد.



وأوصت استراتيجية لإدارة الوزن بضرورة تقليل السعرات الحرارية التي يتم تناولها أو زيادة السعرات الحرارية التي يتم حرقها بمقدار 100-200 فقط كل يوم.





وأوضحت الأبحاث أن إجراء تغييرات صغيرة على نمط الحياة اليومي المعتاد قد يكون أكثر فعالية، وقد يساعد في التحفيز على إجراء تغييرات أكبر بمرور الوقت.



وبحسب بحث سابق، يمكن أن يكون نهج التغييرات الصغيرة استراتيجية فعالة لمساعدة الأشخاص على إدارة أوزانهم بشكل كبير.



ووفقًا لدراسة اعتمدت على نتائج 21 تجربة استخدمت نهج التغيير الصغير لإدارة الوزن، فإن البالغين الذين استخدموا هذا النهج اكتسبوا حوالي 1 كيلوجرام أقل خلال 14 شهرًا، مقارنة بالأشخاص الذين تلقوا نصائح عامة لإدارة الوزن.

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