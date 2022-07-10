الوكيل الإخباري - تواجه الكثير من السيدات مشكلة زيادة الوزن بعد عطلة عيد الأضحى، نتيجة تناول اللحوم والوجبات الدسمة، بالإضافة إلى عدم الحركة أو ممارسة أي نشاط بدني. وزيادة الوزن من أكثر الأمور التي تزعج المرأة وتُشعرها بعدم الرضا عن النفس، لذا نقدم لكِ في هذا المقال نظاماً غذائياً صحياً من خبراء ويب طب مخصص لخسارة الوزن بطريقة آمنة ومن دون مشاكل صحية بعد الانتهاء من العيد.

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نظام صحي مخصص لخسارة الوزن بعد العيد





وجبة الفطور الساعة 7-8 صباحاً





- رغيف خبز اسمر صغير رقيق او ½ رغيف ابيض كبير او 2 شرحات توست

- كوب خضار (خيار، بندورة ، جزر، خس ) اختيار نوعين

+اختيار صنف واحد:

- علبة صغيرة تونا مصفى من الزيت او بالماء

- 2.5 قطعة جبنة مغلية بحجم علبة الكبريت

- 2 بيضة مسلوقة واحدة

أو

- 3 ملعقة كبيرة حمص او فول مدمس مع ملعقة صغيرة زيت زيتون

- 3 ملاعق كبيرة لبنة مع ملعقة صغيرة زيت زيتون

- او علبة لبن صغيرة مع ملعقة صغيرة زيت زيتون



او بدون حصص الخبز تناول:

- 3 ملاعق شوفان مع حليب خالي الدسم + حبة فاكهة

- كورن فلكس مع حليب خالي الدسم + حبة فاكهة

وجبة خفيفة الساعة 10 صباحاً





اختيار حصة فاكهة من مرفق الفاكهة + علبة لبن صغيرة او كاسة حليب او كاسة شنينة قليل الدسم + خضار مقطع



وجبة الغداء الساعة 2-3 مساء

صحن كبير سلطة + كوب من الارز + قطعة لحم بحجم كفة اليد



وجبة خفيفة الساعة 4 مساء

اختيار حصة فاكهة من مرفق الفاكهة + خضار مقطع كوب واحد



وجبة العشاء الساعة 6-7 مساء

رغيف خبز اسمر صغير رقيق او ½ رغيف ابيض كبير او 2 شرحات توست

+كوب خضار (خيار، بندورة، جزر، خس ) - اختيار نوعين

+اختيار صنف واحد:

- علبة صغيرة تونا مصفى من الزيت او بالماء

- 2 قطعة جبنة مغلية بحجم علبة الكبريت

- 1 بيضة مسلوقة واحدة

أو

- 1.5 ملعقة كبيرة حمص او فول مدمس مع ملعقة صغيرة زيت زيتون

- 1.5 ملاعق كبيرة لبنة مع ملعقة صغيرة زيت زيتون

او علبة لبن صغيرة مع ملعقة صغيرة زيت زيتون

أو بدون حصص الخبز تناول:

- 3 ملاعق شوفان مع حليب خالي الدسم + حبة فاكهة + صحن فشار كبير كورن فلكس مع حليب خالي الدسم + حبة فاكهة + صحن فشار كبير.

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