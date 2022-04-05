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الثلاثاء، 05-04-2022 02:27 م

نظام غذائي صحي للحامل من الإفطار للسحور

5-أفكار-لسحور-مشبع-للحامل-في-رمضان


الوكيل الإخباري - نظام غذائي صحي للحامل، تعتبر فترة الحمل من أدق الفترات التي تحتاج من المرأة دقة عالية في التعامل معها حيث توفير الرعاية الكاملة لها ولجنينها، من خلال الإلتزام بكل ما يعزز صحتها أثناء الحمل.

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وصيام الحامل في رمضان من الأمور المهمة التي تحتاج دقة عالية وانتباه لكثير من الأمور، التي من أهمها استشارة الطبيب قبل البدء بصيام رمضان للتأكد من صحتها وسلامة الحمل قبل الصيام، والإلتزام بنظام غذائي صحي للحامل من الفطور للسحور في حال كانت لائقة طبياً للنظام.

 

قال معتز الشريف خبير تغذية في الشارقة، أنه يجب أن تتبع الحامل نظاماً غذائياً صحياً لها لوجبتي الإفطار والسحور.

1 - بداية أوصى الشريف بضرورة أن تتناول الحامل كمية وفيرة من الماء منذ الإفطار وحتى السحور، وان تتجنب تناول الماء بكثرة عند اقتراب موعد أذان الفجر.
2 - يجب أن تبدأ الحامل الفطار بتناول التمر والماء ما لم تكن ممنوعة من تناول التمر لأي سبب.
3 - يجب أن تقوم الحامل بتقسيم وجبة الإفطار إلى عدة وجبات حتى لا تصاب بعسر الهضم.
4 - يجب أن تتناول الحامل الأطعمة التي تحتوي على بروتينات مثل اللحوم بأنواعها( دجاج أو لحم أو سمك)، مع الألياف ( طبق سلطة) مع قدر معقول من النشويات ( أرز أو مكرونة أو خبز)، لأنهم يمدونها بعناصر مهمة لها وللحمل، كما أنهم يمدون الحامل بالطاقة اللازمة لها أثناء الصيام.
5 - يجب أن لا تفرط الحامل في تناول الحلويات الغنية بالدهون، وأن تقوم باستبدال الحلويات المصنعة وغيرها من الحلويات المعدة بكميات كبيرة من الدهون، بالفواكه الطازجة والعصائر الطبيعية الطازجة بقدر معتدل وبحسب توصيات الطبيب إذا وجد ما يمنع من تناول نوعية معينة من الفاكهة بحسب حالة الحامل.
6 - يجب أن تهتم الحامل بتناول الخضروات الطازجة النظيفة المغسولة جيداً لأنها تساعدها على محاربة الإمساك، كما أن تساعد في تنظيم الهضم لديها.
7 - يجب أن تحتوي وجبة سحور الحامل على البيض والفول ومنتجات الألبان والتمر والموز، ويمكن للحامل الإختيار فيما بينها بما لا يضر بصحتها.

8 -يجب أن لا تحتوي وجبتي الإفطار والسحور للحامل على أي من الأطعمة التالية :
- الأطعمة المملحة.
- الأطعمة المعلبة.
- الأطعمة الحارة.
- الوجبات السريعة.
- اللحوم المصنعة.

 

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