الوكيل الإخباري - نظام غذائي صحي للمصابين بسرطان الكلى، ويعد سرطان الكلى من أكثر أنواع السرطانات شيوعاً بين البالغين.





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ويتم علاج سرطان الكلى عادة بالخضوع للعلاجات الكيميائية والإشعاعية وغيرها، ما يؤثر بشكل سلبي على صحة الجسم لجهة الإنهاك وضعف المناعة. وبالتالي يحتاج مرضى سرطان الكلى لاتباع نظام غذائي محدد يحوي كافة العناصر الغذائية التي يحتاجونها لمواجهة المرض، وتداعيات العلاجات المرهقة.

ونظام غذائي صحي للمصابين بسرطان الكلى يجب أن يتضمن التالي:





الخضروات والفواكه: يجب تناول هذه المنتجات النباتية بشكل كبير من قبل مرضى سرطان الكلى، كونها تقوي مناعة أجسامهم أثناء الخضوع لعلاجات السرطان بحسب ما قالت دي ساندكويست، المتحدثة باسم جمعية التغذية الأمريكية. مضيفة أنه على المصابين بسرطان الكلى تناول 5-10 حصص من الفواكه والخضروات يومياً.



الحبوب الكاملة: وتعد من المصادر الهامة للحديد والألياف وفيتامين ب، وهي عناصر يحتاجها المصابون بسرطان الكلى أثناء رحلة العلاج. وينصح هؤلاء المرضى بتناول كمية لا بأس بها من الحبوب الكاملة، والتي نجدها في الشوفان والقمح والأرز البني، وفقاً لما صرحت به دي ساندكويست.



السعرات الحرارية: عادة ما ينصح الأطباء بالتقليل من استهلاك السعرات الحرارية في الأطعمة المختلفة، لكن في حالة المصابين بسرطان الكلى فإن الطبيب ينصح هؤلاء المرضى بتناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية، للمساعدة في منع الجسم من التخلص من الوزن بسرعة بسبب العلاج.

تناول البروتين بكمية كافية: كما أن الخضار والفاكهة ضرورية للمصابين بسرطان الكلى، فإن البروتين لا يقل أهمية عنهما أيضاً. إذ قد تنخفض وظائف الكلى أثناء العلاج خصوصاً في حال اضطر الطبيب لإزالة أحد الكليتين، وتساعد الأطعمة الغنية بالبروتينات على تعزيز عمل الكلى للتخلص من اليوريا، وهو مركب نيتروجيني عضوي يتم إنتاجه عندما يقوم الجسم بتحطيم البروتين.

المصدر - هي