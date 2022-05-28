الوكيل الإخباري - نظام غذائي صحي مناسب لمريضات قرحة المعدة، هو النظام الذي يجب عليكِ إتباعه ليساعدك في السيطرة على أعراض القرحة، ويمنع تفاقمها، أو زيادتها، والنظام الغذائي المناسب هو الذي يتكون من أطعمة ممنوعة تضر المعدة ولا تناسبك، وأطعمة أخرى مسموحة تحسن من صحة المعدة.





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بعد عرض أسباب وأعراض قرحة المعدة، لا بد من الإضاءة على النظام الغذائي الأنسب للسيدات المصابات بهذا المرض.





وينقسم النظام الغذائي المناسب لمريضات قرحة المعدة إلى قسمين، وهما:





1 - أطعمة مسموحة: وهي الأطعمة التي تعزز صحة المعدة، وتحسن عملية الهضم، وتساعد في السيطرة على القرحة، مثل:



الأسماك.

الخضروات الورقية.

الكركم.

الثوم.

القرفة.

البروكلي.

السبانخ.

المحار.

لحم البقر.﻿

الزنجبيل.

الزبادي.

البرتقال.

الطماطم.

الكيوي.

الفلفل الأحمر.

الكمثري.

2- أطعمة ممنوعة: وهي الأطعمة التي تفاقم أعراض قرحة المعدة، مثل:



الأطعمة المصنعة كالنقانق.

الأطعمة الغنية بالصوديوم والتوابل.

الشوكولاتة.

الحليب.

مشروبات الكافيين.



وبناء على ما تم ذكره يجب أن يكون لدينا وعي كاف تجاه ما نأكل، وما نستهلك، حيث أن الدراسات والبحوث الطبية الحديثة أكدت ما يُقال عن أن المعدة بيت الداء، فاحرصي على سلامة المعدة لتحققي سلامة الجسم ككل.

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