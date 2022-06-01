نقص الوزن المفاجئ... هل يستدعي القلق؟

الوكيل الإخباري - قال المركز الاتحادي للتغذية إن تعريف نقص الوزن، أن يكون مؤشر كتلة الجسم أقل من 18.5، موضحا أنه قد يكون بسبب سوء التغذية، أوفقدان الشهية، أو بعض الأمراض مثل داء كرون، وفرط نشاط الغدة الدرقية، والطفيليات.





وأضاف أن أعراضه تتمثل في انخفاض ضغط الدم، وضعف العضلات، وهشاشة العظام، وكثرة التعرض للعدوى، وتساقط الشعر، والقشعريرة المستمرة، واختلال توازن السوائل، وبطء التئام الجروح، وغياب الدورة الشهرية لدى النساء.





ويجب استشارة الطبيب فور ملاحظة الأعراض للعلاج في الوقت المناسب، بالتغذية الصحية الغنية بالمغذيات، وبمراعاة إمداد الجسم بسعرات حرارية إضافية بمعدل 500 سعرة حرارية يومياً، علماً أن معدلها اليومي لدى البالغ يقدر بنحو 2000 سعرة حرارية.

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