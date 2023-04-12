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الأربعاء، 12-04-2023 01:02 م

نوع اطعمة يسبب سكري الأطفال

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الوكيل الإخباري- حذرت استشارية الأطفال في مستشفى «رينبو» للأطفال في الهند الدكتورة أنجو فيرماني، من أن تناول الأطفال للأطعمة السريعة غير الصحية يجعلهم عرضة لخطر الإصابة بارتفاع السكر في الدم، والإصابة بالسمنة التي ترتبط بإصابتهم بالعديد من الأمراض، بما في ذلك مرض السكري من النوع 2، وارتفاع ضغط الدم، والكبد الدهني، وانقطاع النفس في أثناء النوم، وأيضاً اضطرابات جسدية في فترة البلوغ.

وحذرت، في حديثها لموقع «ذي هليث سايت» والمختص بالمعلومات الصحية، من أن مرض السكري، يمكن أن يزداد سوءاً إذا لم يتم علاجه في الوقت المناسب، حيث يمكنه التسبب في تلف الكلى والأعصاب وفي الأوعية الدموية في الجسم، وكذلك الإصابة بنوبات قلبية ومشاكل في الرؤية.

ارتفاع نسبة إصابة الأطفال بالسكري

وكشفت فيرماني ارتفاعاً غير مسبوق في إصابة الأطفال بالسكري، والذي بدأ خلال فترة تفشي وباء كوفيد 19، في العامين الماضيين.

وأوضحت فيرماني، أن ارتفاع إصابة الأطفال بالسكري لم يكن بسبب إصابتهم بفايروس كوفيد 19، ولكن لأنهم يمارسون الأنشطة الخارجية كما كان معتاداً عليه قبل الوباء، مع استهلاكهم للأطعمة غير الصحية خلال فترة الإغلاقات، مما أدى إلى إصابة الكثير منهم بالسمنة.

وتابعت: «أدى ارتفاع نسبة استهلاك أطعمة الوجبات السريعة بالكثير من الأطفال إلى زيادة أوزانهم عن الوزن الطبيعي بمقدار 2 - 25 كغم أو حتى أكثر».

ووفق فيرماني، فمن خلال اتباع طرق بسيطة وغير مكلفة يمكن مواجهة ذلك قبل أن تصبح هذه المشكلة الصحية عالمية، والتي تتمثل بإجراء الآباء تغييراً في إدارة حياتهم، من الاعتماد على توفير نظام صحي لهم ولأطفالهم وطهي الأطعمة في المنزل.

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عكاظ

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