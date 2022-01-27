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الخميس، 27-01-2022 12:34 م

نوع من الخبز يساعد في إطالة العمر ويقلّل من أمراض الشيخوخة

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الوكيل الإخباري - غالباً ما يتجه ما يرغبون في العثور على خبز صحي إلى الخبز الخالي من الغلوتين، ومع ذلك، كشفت الدراسات أنه يمكن أن يضر أكثر مما ينفع، بحسب موقع "إكسبريس".

تحتوي هذه الأنواع من الخبز أو المنتجات (الخالية من الغلوتين) على محتوى طاقة أعلى بكثير بما في ذلك المزيد من الأحماض الدهنية والدهون مقارنة بنظيراتها التي تحتوي على الغلوتين.

وخلص الباحثون في دراسة حديثة أخرى إلى أن الأشخاص الذين يتبعون نظاما غذائيا خال من الغلوتين قد يتسببون في ضرر أكبر.

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يحتوي خبز الشعير على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات ويوفر الفيتامينات والمعادن والألياف والسيلينيوم والعديد من العناصر الغذائية الأخرى التي لا توجد في الخبز المصنوع من دقيق الخبز المكرر.

 

ويقول خبراء التغذية إن الفوائد الغذائية للشعير مهمة وأكثر فائدة من الحبوب الأخرى.

 

وجدت دراسات أن تناول خبز الشعير مفيد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية والسكري وبعض أنواع السرطان.

يحتوي الشعير على مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم ما يجعله يساعد في التحكم في الجلوكوز في الدم وإدارة الأنسولين، مع فوائد للصحة الجيدة وقدرته على تقليل الدهون الحشوية.

 

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