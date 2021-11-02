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الثلاثاء، 02-11-2021 07:40 ص

نوع من الخضار يساعد في خفض ضغط الدم و تقوية الكبد

ضغط الدم


الوكيل الإخباري - أخبرت خبيرة التغذية آنا دروبيشيفا وكالة "سبوتنيك" عن الخضار التي تساعد في خفض ضغط الدم وتقوية الكبد.

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أخبرت خبيرة التغذية آنا دروبيشيفا عن الفوائد العامة للبنجر، لكنها حذرت من مخاطر هذا المحصول الجذري بالنسبة لبعض الناس.


وقالت: "الصباغ بيتايسانين الموجود في البنجر هو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تبطئ نمو الأورام الخبيثة. يساعد البنجر على خفض ضغط الدم، وتقوية جدران الأوعية الدموية، وتحسين وظائف الكبد، ويساعد على إزالة السوائل الزائدة من الجسم. وهو مفيد للغاية للنساء أثناء فترة الحيض، لأن الخضار يعيد فقدان الدم في الجسم. يحتفظ البنجر بخصائصه المفيدة بعد المعالجة الحرارية".


وقالت دروبيشيفا: "ومع ذلك، فإن البنجر المسلوق يمنع الامتصاص الكامل للكالسيوم. يجب على الأشخاص الذين لديهم استعداد للإصابة بهشاشة العظام التوقف عن تناوله".


وأضافت خبيرة التغذية أيضًا أن عصير البنجر مفيد أيضًا، ولكن يجب نقعه لمدة ساعتين بعد العصر. لا يجب تناول المشروب بشكله النقي، فمن الضروري تخفيف 50 مل من العصير بالماء بنسبة 1: 4.


وخلصت الخبيرة إلى أن "موانع تناول البنجر هي أمراض معدية معوية في المراحل الحادة، وانخفاض ضغط الدم ومرض السكري".

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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