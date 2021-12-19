نوع من الخضار يقوي العظام ويخفض ضغط الدم

الوكيل الاخباري - ينمو هذا النوع من الخضار في كل حديقة نباتية ويحظى بشعبية لا تصدق.

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لكن هل تعلم مقدار الفائدة التي تعود على أجسامنا؟ يلاحظ مؤلف المقال أنه غنية بالفيتامينات والمعادن التي تمنع ارتفاع ضغط الدم.

يتحدث موقع ياهو اليابان عن جميع الخصائص "السحرية" له ويشارك في أسرار تحضيره.



يُباع الملفوف دائمًا في محلات السوبر ماركت ، لكن يتم حصاده ثلاث مرات في السنة.



الموسم الأول هو الملفوف الشتوي، والذي يتم حصاده من يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ آذار.



والثاني هو الملفوف الربيعي الذي يحصد ما بين مارس ومايو/أيار.



والثالث هو الملفوف الصيفي الذي يحصد من يوليو/ تموز إلى أغسطس/ آب.

المغذيات وفوائد الملفوف



فيتامين يو (ميثيل ميثيونين)



يحتوي الملفوف على نسبة عالية من فيتامين يو. إنه رائع للحفاظ على صحة المعدة والاثني عشر.



غالبًا ما يتم تقديم الملفوف كطبق جانبي للأطباق المقلية لأنه يساعد على منع حرقة المعدة التي تسببها مثل هذه الأطعمة.



فيتامين ك



يعتبر الملفوف أيضًا مصدرًا جيدًا لفيتامين ك، وله تأثير تخثر الدم، والذي يمكن أن يساعد في وقف النزيف وتسريع التئام الجروح والخدوش.



الكالسيوم



هذه الخضار غنية بالكالسيوم. من المعروف أن الكالسيوم "لبنة" لبناء العظام والأسنان. كما أنه يساعد في تخفيف الإثارة الذهنية والتوتر.



يعتبر الكرنب مصدرًا جيدًا بشكل خاص لفيتاميناتC وK ، والتي يعتقد أنها تساعد في تقوية العظام.

يُعتقد أيضًا أن الكالسيوم مفيد للاستقرار العقلي. بالإضافة إلى احتوائه على كمية كبيرة من المعادن - الفوسفور والبوتاسيوم والمغنيسيوم - التي لها تأثير إيجابي على صحة الجسم.



بيتا كاروتين



الجزء الخارجي من الملفوف أخضر داكن اللون وغني بالبيتا كاروتين.



عند تناوله، يتم تحويل بيتا كاروتين إلى فيتامين أ. وهذا يساعد في الحفاظ على صحة الرؤية ومنع مشاكل الرؤية.



يساعد هذا الفيتامين أيضًا في الحفاظ على صحة الأغشية المخاطية للأعضاء الداخلية ويساعد على منع نزلات البرد.



البوتاسيوم



البوتاسيوم عنصر غذائي أساسي لصحة الجسم.



يخفض ضغط الدم ويساعد على منع ارتفاع ضغط الدم. يمكن أن يؤدي النقص أيضًا إلى ضعف العضلات والخمول.



حمض الفوليك



حمض الفوليك، الموجود في اللفت والسبانخ، ضروري لإنتاج خلايا الدم الحمراء وتقسيم الخلايا.



إنه مفيد بشكل خاص للنساء الحوامل لأنه ضروري لنمو الجنين.

المصدر : سبوتنك

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