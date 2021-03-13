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السبت، 13-03-2021 10:34 ص

نوع من المكسرات مثالي لخفض ضغط الدم

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الوكيل الاخباري - يمكن أن يساعد تناول الجوز في ضبط ضغط الدم، إذ أنه للدهون الصحية والماغنيسيوم والألياف في هذا المكسرات تأثير جيد على الجسم، حسب صحيفة "إكسبرس".

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وأشار العلماء إلى أن الجسم يستفيد في نواح كثيرة من كمية كبيرة من حمض ألفا لينولينيك في الجوز، وتابع الباحثون كيف أثر الجوز على 45 متطوعًا، من خلال تناول حوالي نصف كوب من هذه المكسرات يوميًا لمدة أربعة أشهر.



واتضح أنه خفض ضغط الدم وحسن تدفقه لدى المشاركين في التجربة.


وأشار الباحثون إلى أن خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك النوبات القلبية والسكتة الدماغية أو تمزق الأبهر.


في الوقت نفسه، أكد العلماء أن ضبط ضغط الدم لايحدث فقط عن طريق إدخال المكسرات في الطعام؛ من الضروري أيضًا تقليل تناول الدهون المشبعة والمتحولة.


 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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