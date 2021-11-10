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الأربعاء، 10-11-2021 04:49 م

نوى الفواكه قد تسبب التسمم

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الوكيل الإخباري - يعتقد الكثير من الناس أن لبذور ونِوى الفاكهة قدرات علاجية لبعض الأمراض وبأنها تمد الجسم بالعناصر الغذائية، إلا أنها في الواقع غير مغذية ويمكن أن تسبّب التسمم بشكل خطِر في حال المبالغة في تناولها.

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ويؤكد الخبراء أن بذور بعض الفاكهة قد تحتوي على فيتامينات وألياف وعناصر مفيدة للجسم. ولكن بالمقارنة مع الفاكهة نفسها، فإن القيمة الغذائية للبذور قليلة جداً، لذلك لا يُنصح بتناول بذور الفاكهة والخضروات.


وأشار الخبراء الى أن بعض البذور تشكّل خطراً على حياة الإنسان. على سبيل المثال، تحتوي بذور العنب على مادة العفص، والتي إذا استُهلكت بكميات كبيرة لفترة طويلة، فإنها ستؤثر في امتصاص البروتين في الجسم. في حين تحتوي بذور الرمان على نسبة عالية من أحماض الفاكهة، التي قد تضرّ بالأمعاء والمعدة إذا تم تناولها بكثرة.


وأكدت غالبية الدراسات العلمية أن بذور الكرز، التفاح، الكمثرى، الخوخ، المشمش قد تكون سامة لأنها تحتوي على مادة غليكوسيدات سيانوجينية، والتي حين تتحلّل في الماء، تنتج حمض الهيدروسيانيك السام (HCN) والخطر، لأنه يحتوي على غاز اللوز المرّ المتطاير، والذي في الظروف العادية يأخذ شكلاً سائلاً ويمكن أن يحترق في الهواء. لذا، فإن تناول الكثير من تلك البذور في وقت قصير يمكن أن يسبب الدوخة والقيء وضيق الصدر وخفقان القلب والقيء وعدم وضوح الرؤية، وقد يؤدي الى الموت.

 

المصدر -لها 

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