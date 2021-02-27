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السبت، 27-02-2021 12:03 م

هؤلاء لا يجوز لهم تناول الخضار النيئة

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الوكيل الاخباري - قالت خبيرة التغذية الروسية يكاترينا بورلييفا، إنه لا يجوز للذين يعانون من القرحة وأمراض في الجهاز الهضمي، تناول أية خضار نيئة، خلال تفاقم المرض.

ونصحت الطبية، الوكيل الاخباري - قالت خبيرة التغذية الروسية يكاترينا بورلييفا، إنه لا يجوز للذين يعانون من القرحة وأمراض في الجهاز الهضمي، تناول أية خضار نيئة، خلال تفاقم المرض.في حديث لصحيفة "روسيسكايا غازيتا"، الذين يعانون من مثل هذه الأمراض، بتناول الخضار والفواكه، مطبوخة، أو مغلية، أو محضرة في الفرن.

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ودحضت الخبيرة، الرأي القائل إن الخضار النيئة أكثر فائدة من المطبوخة، وقالت: "يحتوي الملفوف (الكرنب) النيء على نسبة عالية من فيتامين С، الذي يتحلل عند طهيه. لكن، غالبا ما يسبب الكرنب النيء، بتشكل الغازات والانتفاخ في البطن. أما طبخ الكرنب، فيقلل من احتمال الانتفاخ.


وشددت الخبيرة، على أن بعض الخضروات، تحتوي على مواد يتم امتصاصها بشكل أفضل عند طهيها.


وقالت: "لقد ثبت في بعض الدراسات، أن الليكوبين يقلل من خطر الإصابة بالسرطان. ويتحسن امتصاص الجسم لهذه المادة في الأمعاء، عن طريق طهي الأطعمة التي تحتوي على الليكوبين، مع استخدام الدهون. ولكن كلما ارتفعت درجة حرارة طهي الطعام المتحوي على الليكوبين، يزداد تفككه وانهياره".

 

وكمثال على ذلك، ذكرت الخبيرة، الطماطم والبطيخ الأحمر والغريب فروت.

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم



 




 

 


 

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