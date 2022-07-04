الوكيل الإخباري - الشيح هو نبات ذو سيقان مخملية بيضاء وقد تكون فضية مخضرة، وتعلوه أوراق صفراء وخضراء وزهور منتفخة ذات لون أصفر فاتح أو شاحب أحياناً، ويطلق عليه بالإنجليزية اسم WormWood، كما أن له اسماً علمياً خاصاً به هو (Artemisia absinthium)، ويتميز كذلك برائحته الفريدة والقوية ومذاقه العشبي، وتعتبر قارة أوروبا موطنه الأصلي لكنه بات اليوم ينمو في مختلف أرجاء العالم.





اضافة اعلان

هؤلاء يمنع تناولهم للشيح

وضع موقع Healthline قائمة تتضمن الأشخاص الذين يمنع تناولهم للشيح؛ كونه سيكون ضاراً جداً لهم وهؤلاء هم: (المرأة الحامل، النساء المرضعات والأطفال، مرضى الصرع، من يعاني مشاكل في الكلى ومرضى الحساسية ومرضى القلب).



وأخيراً.. لا بد من الإشارة إلى أن تناول كميات كبيرة جداً من الشيح، وأي مادة تحتوي على الثوجون قد تكون قاتلة، رغم عدم تحديد هذه الكميات، لذلك لابد من التذكير بضرورة استشارة الطبيب.



كما أنه لا يجب تناول أي شكل من أشكال الشيح بانتظام لمدة تزيد على 4 أسابيع؛ لأن الآثار الجانبية لهذا الأمر غير معروفة لغاية الآن.

زهرة الخليج