الثلاثاء 07-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الضمان: دعوة المتقاعدين لتزويد أرقام حساباتهم حفاظاً على وصول الراتب لمستحقه

الاحتلال يعتقل اربعة فلسطينيين من بيت لحم ويستدعي آخر

بايدن يعلن حالة الطوارئ في الولايات المتحدة لمواجهة نقص الكهرباء

73 حالة إصابة جديدة بجدري القرود في بريطانيا

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

أردوغان: الهجوم على تركيا سببه الانزعاج أن هدفها تكون عظيمة وقوية

الطاقة النيابية تبحث ارتفاع أسعار المحروقات اليوم

انتهاء فترة تعديل فواتير الكهرباء غير المشمولة بالتعرفة المدعومة اليوم

أجواء معتدلة في المرتفعات وحارة في الأغوار اليوم

إربد: ندوة تستشرف آفاق المستقبل في المئوية الثانية للدولة

الثلاثاء، 07-06-2022 07:06 ص

هام لمن يعانون من الحساسية الموسمية

ح


الوكيل الإخباري - يشكل تبدل الفصول وظهور الأزهار على الأشجار بالنسبة للعديد من الأشخاص مشكلة حقيقية، تحمل معها علامات التحسس الموسمي.

اضافة اعلان


وبحسب موقع medicalxpress يعاني ما يصل إلى واحد من كل أربعة كنديين من التهاب الأنف التحسسي وأعراضه كـ سيلان الأنف والعطس، والحكة، دموع العين، والسعال في بعض الأحيان، ومع تغير المناخ قد تزداد المشكلة حدة.


ويعتقد الخبراء أن زيادة تركيز الدفيئة في الغلاف الجوي وارتفاع درجات الحرارة يتسببان في زيادة فترات ازدهار النباتات، مما يؤدي إلى زيادة حبوب اللقاح في الهواء، وتميل الحساسية الموسمية إلى التفاقم بسبب ملوثات الهواء مثل جزيئات عادم الديزل.


تولي آن إيليس ، رئيسة قسم كوينز للحساسية والمناعة والعالمة السريرية في مركز كينجستون للعلوم الصحية (KHSC) ، اهتماما وثيقا لكيفية تغيير الحساسية الموسمية في العقد الماضي، وبحسب إليس لا يزال من الصعب التمييز بين الأنماط والقيام بتنبؤات حازمة.


تقول إيليس : "كل عام مختلف، بدأ موسم حبوب اللقاح للأشجار هذا العام في الوقت المحدد بالفعل مقارنة بما كان عليه قبل 10 سنوات، ولكن في الماضي القريب كان لدينا بداية متأخرة جدا لموسم حبوب لقاح الأشجار، بسبب فصول الشتاء الأطول كثيرا."


تقول إيليس لأولئك الذين يبحثون عن مضادات الهيستامين كل ربيع. :"توقع ماهو غير متوقع عندما يتعلق الأمر بالحساسية".


وتوصي الدكتورة إيليس الأشخاص الذين يعانون من الحساسية الموسمية بإبقاء نوافذهم مغلقة وتشغيل مكيف الهواء عندما يكون ذلك ممكنا، وتجنب تعليق الملابس على حبال الغسيل بالخارج لمنع التقاط حبوب اللقاح، وقد يساعد أيضا غسل الأنف بمحلول ملحي.


وتضيف الدكتورة إيليس في الصيدليات يمكن للأشخاص البحث عن الجيل الثاني من مضادات الهيستامين غير المسكنة مثل السيتريزين أو اللوراتادين وبحسب إيليس من الأفضل تجنب مضادات الهيستامين القديمة والمهدئة التي قد يكون لها آثار جانبية غير مقصودة وليست فعالة مثل الأدوية الجديدة.


وتقترح إيليس إذا كانت الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية كافية لتوفير الراحة، زيارة الطبيب لأدوية موصوفة مثل مضادات الهيستامين الجديدة و الكورتيكوستيرويدات داخل الأنف، والتي تقلل التورم والمخاط في الأنف.


"وتنصح الدكتورة إيليس بالطلب من الطبيب الإحالة إلى أخصائي الحساسية لفحص الجلد وتحديد نوع التحسس.


وتقول إيليس "يمكن لأخصائي الحساسية أن يقدم خيارات علاج مناعي مخصصة بناء على هذه النتائج التي تعالج بالفعل الحساسية الكامنة، بدلا من إخفاء الأعراض فقط."


من منظور الصحة العامة ، تقول الدكتورة إيليس إن التخطيط الحضري يمكن أن يحدث فرقا، على سبيل المثال، في زراعة أشجار أنثوية غيرة ملقحة.


وتقود الدكتورة إيليس وحدة التعرض البيئي في كينجستون تتمتع هي وفريقها ببيئة يتم التحكم فيها بدقة تسمح لهم بدراسة تأثير المواد المسببة للحساسية في الصحة في أي وقت من السنة.


وأوضح الدكتور إيليس: "إن البيئة الداخلية شديدة التحكّم تقضي على متغيرات الطقس، وبيئة المشاركين، والخصائص المتغيرة لمسببات الحساسية الموسمية، ويضمن نظام التوصيل الذي يتم التحكم فيه بواسطة الكمبيوتر والمراقبة الصارمة أن مستويات مسببات الحساسية التي يتم الحفاظ عليها في الوحدة تظل ضمن متطلبات محددة."

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
وووو

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التونة المعلبة؟

78-152105-benefits-coconut-water-blood-pressure_700x400

5 فوائد لتناول ماء جوز الهند ليلا

السكر-الابيض-السكر-البني

ما هو الفرق بين السكر الأبيض والبني.. وأيهما أفضل لصحة الجسم؟

117050

نصائح للحفاظ على الوزن المثالي

أسباب_الدوخة_والخمول

بهذه الخطوات.. تخلصي من دوخة فقر الدم

كيفية_إخراج_الماء_من_الأذن

طرد المياه من الأذن بعد السباحة.. نصائح لتجنب مشاكل كبيرة

أخبار متعلقة
1552993576727001100

فوائد صحية ونفسية كثيرة للنباتات المنزلية