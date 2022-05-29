الأحد 29-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

ثلاث اصابات بينها حالة خطيرة خلال اقتحام الاحتلال مخيم الدهيشة

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

إقرار أول خطوات لتعديل القواعد العالمية لتفشي الأمراض

مؤتمر صحفي اليوم للحديث عن تطورات برنامج التشغيل الوطني

ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة اليوم في المملكة

اضاءة أبراج السادس بمناسبة الاستقلال - صور

الأمانة تسدل الستارة عن فعاليات مهرجان حدائق الجبيهة

إربد : انطلاق فعاليات مهرجان بيت الشعراء العالمي الثالث

تحذير أممي من مسيرة الأعلام الاستفزازية بالقدس

أطباء السودان : ارتفاع ضحايا الاحتجاجات إلى 97 قتيلا

الأحد، 29-05-2022 06:57 ص

هذا المشروب يخفض ضغط الدم .. ما هو ؟

كر


الوكيل الإخباري - يعد ارتفاع ضغط الدم مقدمة للإصابة بأمراض القلب، لذا من الضروري السيطرة عليه من خلال تناول نظام غذائي صحي ومتوازن.

اضافة اعلان


وفي هذا الشأن، تبين أن تناول شاي الكركديه يسبب انخفاضات مماثلة لتلك الخاصة بأدوية ضغط الدم، بحسب ما نقلته صحية "اكسبريس" البريطانية.
كما أشارت العديد من الدراسات إلى فوائد شرب هذا المشروب الأحمر، وأكد الباحثون أن الكركديه يمارس تأثيرات أقوى على ضغط الدم الانقباضي مقارنة بالدواء الوهمي، مع "حجم" الانخفاض الأكبر لدى أولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم عند خط الأساس.


ووجد الباحثون أن الكركديه خفض بشكل ملحوظ مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) مقارنة بأنواع الشاي الأخرى.

 

كذلك، خلص الباحثون إلى أن "الاستهلاك المنتظم للكركديه يمكن أن يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. وهناك ما يبرر إجراء مزيد من الدراسات لتحديد استجابة فعالة للجرعة ومدة العلاج".


ويُنصح جميع البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 40 عاما بفحص ضغط الدم كل خمس سنوات على الأقل.


ويزرع الكركديه على نطاق واسع في العديد من البلدان الإفريقية وجنوب شرق آسيا، حيث يتم استهلاكه عادة كمشروب شاي حار أو بارد.

 

العربية


 




 

 


 

إقرأ ايضا
دددد

الفرق بين جدري القرود وجدري الماء

]

الكشف عن تأثير تناول بيضة واحدة في اليوم على صحتك

image (1)

استشاري: أنفلونزا الطماطم غير مميتة وليس لها علاقة بالمأكولات

انقطاع-النفس-النومي-1630466533

اكتشاف حبوب دوائية تقضي على الشخير

284113020

رغم فوائده المذهلة.. آثار جانبية مفاجئة لتناول الليمون

0c739695-893d-49ab-9e98-2e179d4091be

فوائد قوانص الدجاج للجسم

أخبار متعلقة
1V9jV

كيف نتخلص من الصداع الناجم عن ارتفاع أو انخفاض ضغط الدم؟

7154436-817849848

فوائد الحمص للجسم

دماغ

وجبة خضراء خفيفة قد تقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

7087471-1543984694

فوائد المحار الصحية

أفضل-أنواع-حبوب-الحديد-للحامل

تناول مكملات الحديد أثناء الحمل تحمي طفلك من أمراض القلب

tbl_articles_article_29439_5079b1e511c-8345-4241-a5d8-28770ff6f78e

الكشف عن فوائد الفجل في مكافحة السرطان