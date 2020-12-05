هذا ما تفعله الأطعمة الخضراء بالجسم

الوكيل الإخباري _ تحتوي الاطعمة الخضراء على العديد من الفوائد الصحية لجسم الإنسان، حيث انها تساهم في تجديد نضارة الوجه، والحفاظ على مظهر يافع لمدّة طويلة ، تعرف على ابرز الاطعمة الخضراء التي تحتوي على فوائد صحية للجسم :
- التفاح الأخضر ، حيث يعمل على :
– تعزيز المناعة وتقويتها.
– تنظيم سكر الدم.
– خسارة الوزن.
– تنظيم دقات القلب.
– تعزيز عملية التمثيل الغذائي في الجسم.
- العنب الأخضر ، ابرز فوائده :
– يعالج ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.
– السكري.
– يقلل تسبة الإصابة بالسرطان.
– يعالج الإمساك.
- الزيتون الأخضر ، ابرز فوائده :
– تقليل خطر الإصابة بمرض السكري.
– يعالج التهابات المفاصل والعضلات.
– يقلل خطر الإصابة بمرض السرطان.
المصدر : الامارات نيوز