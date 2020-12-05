هذا ما تفعله الأطعمة الخضراء بالجسم

الوكيل الإخباري _ تحتوي الاطعمة الخضراء على العديد من الفوائد الصحية لجسم الإنسان، حيث انها تساهم في تجديد نضارة الوجه، والحفاظ على مظهر يافع لمدّة طويلة ، تعرف على ابرز الاطعمة الخضراء التي تحتوي على فوائد صحية للجسم :

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- التفاح الأخضر ، حيث يعمل على :



– تعزيز المناعة وتقويتها.

– تنظيم سكر الدم.

– خسارة الوزن.

– تنظيم دقات القلب.

– تعزيز عملية التمثيل الغذائي في الجسم.





- العنب الأخضر ، ابرز فوائده :



– يعالج ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

– السكري.

– يقلل تسبة الإصابة بالسرطان.

– يعالج الإمساك.



- الزيتون الأخضر ، ابرز فوائده :

– تقليل خطر الإصابة بمرض السكري.

– يعالج التهابات المفاصل والعضلات.

– يقلل خطر الإصابة بمرض السرطان.



المصدر : الامارات نيوز



