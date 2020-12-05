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السبت، 05-12-2020 02:26 م

هذا ما تفعله الأطعمة الخضراء بالجسم

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الوكيل الإخباري _ تحتوي الاطعمة الخضراء على العديد من الفوائد الصحية لجسم الإنسان، حيث انها تساهم في تجديد نضارة الوجه، والحفاظ على مظهر يافع لمدّة طويلة ، تعرف على ابرز الاطعمة الخضراء التي تحتوي على فوائد صحية للجسم :

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- التفاح الأخضر ، حيث يعمل على :


– تعزيز المناعة وتقويتها.

– تنظيم سكر الدم.

– خسارة الوزن.
– تنظيم دقات القلب.
– تعزيز عملية التمثيل الغذائي في الجسم.


- العنب الأخضر ، ابرز فوائده :


– يعالج ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.
– السكري.
– يقلل تسبة الإصابة بالسرطان.
– يعالج الإمساك.

 

- الزيتون الأخضر ، ابرز فوائده :

– تقليل خطر الإصابة بمرض السكري.
– يعالج التهابات المفاصل والعضلات.
– يقلل خطر الإصابة بمرض السرطان.

 

 

المصدر : الامارات نيوز 



 




 

 


 

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